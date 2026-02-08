◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（７日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下京香】男子ビッグエア（ＢＡ）決勝が行われ、初出場の２１歳・木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が日本勢第１号となる金メダルを獲得した。初出場の木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルとなり、日本勢がワンツーフィニッシュを飾った。

米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」は「日本のスノーボーダーの層はますます厚くなる」との見出しで、日本人２人が表彰台に立った偉業を伝えた。

ＥＳＰＮは、木村が夏場にエアバックを緩衝材として使用しながら練習していることを紹介。「オフシーズンのトレーニング方法においても、新たな可能性が開かれている」と伝えた。

米国のスノーボードディレクター・バウアー氏は「驚きは全くありませんよ」と日本勢のワンツーフィニッシュについてコメント。同メディアは「日本にとっても誇らしい１日となった。これまで日本はビッグエアで銅メダル１個しか獲得しておらず、主にハーフパイプの平野歩夢ばかりに熱視線が注がれていたが、今ではスノーパーク全体が彼らのものであるかのように感じられ始めている」と伝えた。