元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏（36）と妻でタレントの丸高愛実（35）が7日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。交際を開始したタイミングを明かし、MC陣が驚く場面があった。

柿谷氏は夫婦について「24歳で付き合って、そこから2年半」と交際を振り返り、丸高も「26歳ぐらいの時に結婚して」と語った。

出会いは「共通の友達がいて」と言い、柿谷氏も「で大阪よく行くよっていう話があって。じゃあ食事でも行こうかっていうのが」と振り返った。

また交際開始のタイミングについては「大阪にいる時に知り合って、僕がスイスに行くタイミングで付き合ったんですよ」と柿谷氏。14年にはスイス・スーパーリーグのバーゼルでプレーしたが、「スイスのチームに旅立つ、4時間前ぐらいに付き合ったんですよ」「もうタクシー来てるっていうタイミングで」と再度説明すると、MCの「博多華丸・大吉」博多大吉は「ほかにやることあります」とツッコミを入れた。

丸高は「そんな赤裸々に言わなくていい！」と照れたものの、MCの元TOKIO・松岡昌宏は「だとしたら入国審査もう少し待った方がいい。私の入国審査は」と話して笑わせた。

大吉は「海外行きの4時間前はなかなかギリですよ」と感心し、松岡は「しかもスイス遠いっすよ」と驚き。柿谷はそこで「1年半、2年」プレーしたと語った。

丸高と柿谷氏は2016年12月に結婚。18年11月に長女、21年6月に次女、24年8月21日に第3子となる長男を出産した。