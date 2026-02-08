◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１節 川崎―柏（８日・Ｕ等々力）

川崎―柏戦は１５時から川崎のホームでキックオフする。試合に先立ち、両チームの先発が発表された。

川崎は新加入のＧＫスベンド・ブローダーセン、ＤＦ谷口栄斗らが先発に名を連ねた。昨季７位のチームは今オフに大型補強を敢行し、特別大会での優勝、アジア・チャンピオンズリーグエリート出場権獲得へ照準を定めた。長谷部茂利監督の２シーズン目。まずは３年連続の開幕戦勝利で好発進を決めたい。

昨季２位と躍進した柏は、ＦＷ小見洋太らが先発に名を連ねた。リカルドロドリゲス監督は就任１年目から大きなインパクトを残したが、今季はさらなる戦術の醸成を目指す。

昨季の川崎―柏戦は両チーム８発が入り乱れたリーグ戦（４△４）、ルヴァン杯準決勝での激闘と、拮抗した試合を繰り広げてきた。早朝から降り続く雪により所々雪が積もる中、この試合でも接戦が予想される。

両チームの先発は以下の通り。

【川崎】

▽ＧＫ スベンド・ブローダーセン

▽ＤＦ 松長根悠仁、谷口栄斗、三浦颯太、山原怜音

▽ＭＦ 山本悠樹、伊藤達哉、紺野和也、河原創

▽ＦＷ エリソン、脇坂泰斗

【柏】

▽ＧＫ 小島亨介

▽ＤＦ 三丸拡、古賀太陽、馬場晴也、久保藤次郎

▽ＭＦ 小泉佳穂、小見洋太、小西雄大、中川敦瑛

▽ＦＷ 細谷真大、瀬川祐輔