「シャッフルアイランド」伊藤桃々、“人生初”結婚式出席で美デコルテ際立つドレス姿「エレガントで素敵」「輝いてる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/08】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が2月7日、自身のInstagramを更新。結婚式に出席した際のドレス姿を披露した。
【写真】26歳全顔整形モデル「スタイルの良さが引き立つ」デコルテ全開ドレス姿
伊藤は「人生で初めて結婚式行ってきた」とつづり、ドレス姿の写真を複数枚投稿。ボディラインに沿った黒の身頃に、首元から袖口、胸元にかけてシアーなベージュの飾り袖がついたエレガントなデザインのドレスで、美しいデコルテと肩、腕のラインが際立っている。伊藤は「初めての結婚式とっても感動した、、幸せな1日でした」と投稿をしめくくっている。
この投稿にファンからは「エレガントで素敵」「デコルテのラインが綺麗すぎる」「大人っぽくて最高」「スタイルの良さが引き立つドレス」「洗練された雰囲気で憧れる」「眩しいほど美しい」「輝いてる」などといった反響が寄せられている。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
◆伊藤桃々、美デコルテ際立つドレス姿公開
◆伊藤桃々の投稿が話題
