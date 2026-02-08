【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

クレーネルは2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にてアニプレックスと共にブースを展開、様々なキャラクターフィギュアの新作を発表していた。多数の新作フィギュアを発表していた。

クレーネルが力を入れていたのは間違いなく「ウマ娘 プリティーダービー」だ。カレンチャン、メジロアルダン、マルゼンスキー……。発売したばかりのものもあれば近日発売予定の者もある。2026年はクレーネルの「ウマ娘」のフィギュアが速いペースで発売されそうだ。なお、商品は記述がない場合、すべて発売日・価格未定だ。

「ブルーアーカイブ」、サオリ(ドレス)

「勝利の女神:NIKKE」、ブレッディ

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」、綾波レイ。12月発売予定。価格は19,800円

「ウマ娘 プリティーダービー」、カレンチャン 勝負服Ver.。発売中、価格は23,500円

「ウマ娘 プリティーダービー」、シンボリルドルフ 勝負服Ver.。12月発売予定。価格は24,800円

「ウマ娘 プリティーダービー」、メジロアルダン 勝負服Ver.。発売中、価格は25,200円

「ウマ娘 プリティーダービー」、コパノリッキー 勝負服Ver.

「ウマ娘 プリティーダービー」、マルゼンスキー 勝負服Ver.。8月発売予定、価格は27,500円

「ウマ娘 プリティーダービー」、ミホノブルボン [CODE：グランサージュ]Ver.。9月発売予定、価格は27,500円

ホロライブ「尾丸ポルカ」

「Fate/Grand Order」ムーンキャンサー/玉兎

