クレーネル、「ウマ娘」のフィギュアを大量投入！ 「ブルアカ」のサオリや、「NIKKE」のブレッディも【#ワンフェス】
クレーネルは2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にてアニプレックスと共にブースを展開、様々なキャラクターフィギュアの新作を発表していた。多数の新作フィギュアを発表していた。
クレーネルが力を入れていたのは間違いなく「ウマ娘 プリティーダービー」だ。カレンチャン、メジロアルダン、マルゼンスキー……。発売したばかりのものもあれば近日発売予定の者もある。2026年はクレーネルの「ウマ娘」のフィギュアが速いペースで発売されそうだ。なお、商品は記述がない場合、すべて発売日・価格未定だ。
「ブルーアーカイブ」、サオリ(ドレス)
「勝利の女神:NIKKE」、ブレッディ
「シン・エヴァンゲリオン劇場版」、綾波レイ。12月発売予定。価格は19,800円
「ウマ娘 プリティーダービー」、カレンチャン 勝負服Ver.。発売中、価格は23,500円
「ウマ娘 プリティーダービー」、シンボリルドルフ 勝負服Ver.。12月発売予定。価格は24,800円
「ウマ娘 プリティーダービー」、メジロアルダン 勝負服Ver.。発売中、価格は25,200円
「ウマ娘 プリティーダービー」、コパノリッキー 勝負服Ver.
「ウマ娘 プリティーダービー」、マルゼンスキー 勝負服Ver.。8月発売予定、価格は27,500円
「ウマ娘 プリティーダービー」、ミホノブルボン [CODE：グランサージュ]Ver.。9月発売予定、価格は27,500円
ホロライブ「尾丸ポルカ」
「Fate/Grand Order」ムーンキャンサー/玉兎
