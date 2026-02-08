俳優でフィギュアスケーターの本田望結さんが、自身のインスタグラムを投稿。もんじゃ店での食事を楽しんだ様子が「可愛らしい」と話題になっています。

【写真を見る】【 本田望結 】 絶品もんじゃに うっとり恍惚の表情 「食べている姿が可愛い」

この日、月島のもんじゃ人気店を訪れた本田さんは、店舗に置かれた『もんじゃの焼き方』を熟読。本田さんは写真を撮られていることに気が付いていないのでしょうか、紙で顔が隠されています。



焼き方の手順を指差すその手はブレて躍動感溢れる写真となっており、本田さんが、食べる前からもんじゃに夢中なことが見てとれます。







次の写真では、既にもんじゃが美味しそうに作られており、鉄板で焼かれたアツアツのもんじゃを本田さんが小さなヘラですくう様子が写されています。









火傷しないようにと注意しながら恐る恐る口に入れたのでしょうか、何とも言えない表情を浮かべながら、一口ぱくり。







次の写真では、もんじゃを頬張る様子を投稿。口をとがらせ、舌に残るアツアツ出来立てのもんじゃの熱さを逃しながらも楽しむ様子がみてとれます。







最後の写真では、よほど美味しかったのか、手の位置はそのままに、目を閉じうっとり恍惚の表情を浮かべた本田さんの様子が写されています。

投稿には「もんじゃっもんじゃっもんじゃっ」と３回も「もんじゃ」と連呼した本田さん。



その表情と投稿文からいかにもんじゃが美味しかったか、楽しい会食であったか、本田さんのウキウキとした気持ちが伝わってくるようです。

この投稿にはファンから「食べている姿が可愛い」「美味しそうに食べますね」など多くのコメントが寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】