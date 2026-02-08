【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 電車のパスにまつわる言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、おみくじを引いた時のワクワク感や、毎日の移動に欠かせないあのアイテムなど、生活に身近な言葉をそろえました。
□□おい
へ□□ん
だ□□ち
て□□けん
ヒント：おみくじの良い結果や、電車で使うお得な乗車券を思い浮かべてみてください
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いき」を入れると、次のようになります。
いきおい（勢い）：物事の進む力が強いこと。また、その様子
へいきん（平均）：いくつかある数値をならして一様にすること
だいきち（大吉）：おみくじで最も縁起が良いとされる結果
ていきけん（定期券）：一定の区間を一定期間、何度でも乗車できる乗車券
お正月の行事でもおなじみの「大吉」や、通勤通学の必需品である「定期券」の中に共通する「いき」がキーワードでした。「平均」や「勢い」のように、文脈によって全く意味が異なる言葉が同じ音で繋がっているのは、日本語の面白いところですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
