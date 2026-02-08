第3クールの10〜12日で参加予定

巨人・阿部慎之助監督は8日、宮崎キャンプの第3クール初日となる10日から12日にかけて臨時コーチとして参加する松井秀喜氏について言及した。選手には「どんどん質問して」と積極的な交流を求めた。

「みんな、どしどし質問してほしいしね。こんなチャンスは滅多にないので。いろんなことをね」

10日から3日間の参加予定で、阿部監督は全選手の前での“訓示”もお願いするという。「11日は全員の前で一言いただこうかなと思っていますので、それ以外は野手中心になると思うんですけど、聞いたら絶対教えてくれるはずですので。短い時間でいろんなこと吸収してほしいなと思いますね」。日米で活躍したスラッガーへの“弟子入り”を奨励した。

また、10日の“登場シーン”も注目される。阿部監督は「オープンカーで風船とか（つけて）さ」と、珍要求でおどけてみせた。松井氏が巨人の春季キャンプで臨時コーチを務めるのは2年ぶり、5度目となる。

春季キャンプはこの日が第2クール最終日。「急に天候もあんまり良くなかったんだけど、（1軍で）怪我人はいなかったので、これを続けて、やる時はやって、こういう今日みたいな（寒い日は）ね。抜く時は抜いて、メリハリつけてね、やっていきたいなと思います」とまとめた。（Full-Count編集部）