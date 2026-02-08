¡Ö3ºÐ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡Ä¡×Ä«¥É¥é&Âç²Ï½Ð±é¤Î¿Íµ¤»ÒÌò¡¦ÃÓÂ¼ÊËºÌà²ò¶Ø¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ëá¤ÇÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ¡ª¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡ÖµÞ¤ËÂç¿Í¡×
¡Ö¤â¤¦½÷Í¥¤µ¤ó¤Î´é¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡Ä«¥É¥é¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¿Íµ¤»ÒÌò¤¬¿·¤·¤¤È±·¿¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¡ÖÈ±¤¬¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶»¸µ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤Û¤É¿¤Ó¤¿È±¤ò¤ª¤í¤¹»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÒÌò¤ÎÃÓÂ¼ÊËºÌ(9)¡£
¡¡¡Ö3ºÐ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Ü¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿È±¤ÎÌÓ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èà²ò¶Øá¤µ¤ì¤¿¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿ÃÓÂ¼¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×(2021Ç¯)¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×(23Ç¯)¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÈ±¿¤Ó¤¿¤Í¡¼¡×¡ÖµÞ¤ËÂç¿Í¤Ë¡£¥¥å¥ó♡¤Ã¤Æ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤¦½÷Í¥¤µ¤ó¤Î´é¤Ç¤¹¤Í!!¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£