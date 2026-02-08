日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。北日本から西日本では８日は、大雪や暴風雪による交通障害、高波に警戒してください。また、東日本から西日本では日本海側を中心に、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

［気象概況］

日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。北日本から西日本にかけての日本海側では大雪となっており、太平洋側でも大雪となっている所があります。８日は、上空に一層強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置が続くでしょう。また、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。９日は、冬型の気圧配置は西から緩むでしょう。



［雪の予想］



北日本から西日本では、日本海側を中心に９日にかけて降雪が続き、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。上空に一層強い寒気が流れ込む８日は、降雪が強まるおそれがあります。北日本から西日本の日本海側を中心に積雪が平年よりもかなり多くなっている所があり、さらに積雪が増えるおそれがあります。また、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込みです。

８日６時から９日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ４０センチ

東北地方 ５０センチ

関東甲信地方 ４０センチ

北陸地方 ８０センチ

東海地方 ５０センチ

近畿地方 ７０センチ

中国地方 ６０センチ

四国地方 ２５センチ

九州北部地方 ４０センチ



［風の予想］

８日は、日本海側を中心に、暴風雪となる所があるでしょう。

８日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北地方 ２０メートル （３０メートル）

九州北部地方 ２０メートル （３０メートル）



［波の予想］

９日にかけて、警報級の高波となる所があるでしょう。

８日から９日にかけて予想される波の高さ

伊豆諸島 ６メートル

小笠原諸島 ６メートル

北陸地方 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

北日本から西日本では８日は、大雪や暴風雪による交通障害、高波に警戒してください。北日本から西日本の多雪地では、まとまって降る新たな雪によるなだれ、電線や樹木への着雪、屋根からの落雪などに注意してください。また、東日本から西日本では日本海側を中心に、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。