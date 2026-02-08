「地位を確固たるものにした」58歳でJのピッチに立ったカズに海外メディアも驚愕！「若きスターが台頭するサッカー界において…」
今オフに福島ユナイテッドに加入した58歳の三浦知良が海外でも話題を呼んでいる。
２月７日に開催されたJ２・J３百年構想リーグの開幕戦で、福島ユナイテッド（J３）がヴァンフォーレ甲府（J２）と敵地で対戦し、１−４で完敗した。
この試合に、プロ41年目のカズは先発出場。横浜FC時代の2021年３月以来、1795日ぶりにJリーグのピッチに立った。今月26日に59歳の誕生日を迎えるレジェンドは、CFとして前線で起点になれば、身体を張った守備を見せるなど、20分に途中交代するまで懸命にプレーした。
そんなカズに対し、日本のファンから多くの反響があったなか、アルゼンチンの全国スポーツ紙『Ole』も注目。「世界最高齢の現役選手が58歳でピッチに復帰。若きスター選手が早い段階で台頭するサッカー界において、ベテランも依然として注目を集めている。歴史を作り続ける一人が、58歳の三浦知良だ」と報じる。
また『TyC Sports』も、次のように伝えている。
「59歳の誕生日を数日後に控えた三浦知良選手は、記録を更新し続けている。福島ユナイテッドがヴァンフォーレ甲府に１−４で敗れたリーグ戦で、19分間プレーした。この出場により、彼は世界最年長の現役選手としての地位を確固たるものにした。三浦の存在が単に記録更新のためだけだったのか、それとも監督が彼を今シーズンのチームにとって重要な存在とみなしているのかはまだ分からない」
日本が誇るレジェンドがまた新たな歴史を作った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
