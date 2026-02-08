◇UFCファイトナイト・ラスベガス 堀口恭司ーアミル・アルバジ（2026年2月7日 米国・ラスベガス）

世界最高峰の格闘技団体「UFCファイトナイト・ラスベガス」が7日（日本時間8日）に米国・ラスベガスで開催。セミファイナルで、元RIZINフライ級王者・堀口恭司（ATT）がフライ級6位のアミル・アルバジ（イラク）に判定勝利。UFC復帰後2連勝を飾った。試合後にフライ級王者へ宣戦布告した。

「あまり良いパフィーマンスではなかった。すいません」

試合後の開口一番で苦笑いを見せた堀口。

“カラテキッド”が打撃で圧倒した。1Rは開始早々に強烈なインローキックで先制攻撃。その後もパンチが相手の顔面を捉えて、有利に展開していた。しかし相手のパンチを被弾してフラッシュダウン。ヒヤリとしたが、冷静に対処してこのラウンドを終えた。

2Rは打撃で距離を制圧。強烈なパンチがアルバジの顔面を捉える場面も増えた。3Rも打撃で有利に展開。ダメージが蓄積してフラつく場面が増えたアルバジ。堀口は最後までフィニッシュを狙ったが倒しきることは出来なかった。判定3―0で勝利した。

1Rに被弾したフラッシュダウンのダメージについては「全然なかった。バランス崩した時にもらった感じだった」と冷静に回顧。

そして試合中には打ち合う場面も多かった。「相手がもっとレスリングで来ると思ったので、全然違うプランを用意していた。打撃で来てくれたんで、じゃあ俺も打撃でやっちゃおうみたいな感じでしたね」と笑顔を見せた。

さらにこの日のケージは、かなり滑るコンディションだったことを明かした。「足が使えないと思ったので、近い距離間で打ち合った感じだった」と説明。「フィニッシュを狙っていたので、なかなか相手がタフだったので耐えられた感じだった」と総括した。