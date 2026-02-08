【大雪警報】新潟県・糸魚川市、妙高市、上越市に発表 8日13:31時点
気象台は、午後1時31分に、大雪警報を糸魚川市、妙高市、上越市に発表しました。
上越では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長岡市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■三条市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■柏崎市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■新発田市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■小千谷市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■加茂市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■村上市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■糸魚川市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■妙高市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■五泉市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■上越市
□大雪警報【発表】
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■魚沼市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■南魚沼市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■胎内市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■阿賀町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■湯沢町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■津南町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■関川村
□なだれ注意報
9日にかけて注意