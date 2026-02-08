TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後1時31分に、大雪警報を糸魚川市、妙高市、上越市に発表しました。

上越では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長岡市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■三条市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■柏崎市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■新発田市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■小千谷市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■加茂市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■十日町市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■村上市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■糸魚川市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■妙高市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■五泉市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■上越市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■魚沼市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■南魚沼市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■胎内市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■阿賀町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■湯沢町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■津南町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■関川村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意