3児の母・川崎希「はじめて前髪切った」0歳次女の笑顔ショット公開「可愛いお顔が際立ってる」「すでに美少女」の声
【モデルプレス＝2026/02/08】タレントの川崎希が2月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。前髪を切った次女の姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】38歳元AKB「笑顔がたまらない」0歳次女初の前髪カット後の姿
川崎は「グーちゃんはじめて前髪切ったよ」「わかるかな？？」とつづり、笑顔の次女（愛称：グーちゃん）の写真を公開。生後8か月となった次女にとって初めてとなる前髪カット後の、スタイを口元に当てて幸せそうに微笑む愛らしい姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「グーちゃん可愛すぎる」「0歳にしてすでに美少女」「可愛いお顔が際立ってる」「お人形さんみたい」「笑顔がたまらない」「癒される」「眉上に切りそろえられてるの分かる」といった声が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳元AKB「笑顔がたまらない」0歳次女初の前髪カット後の姿
◆川崎希、はじめて前髪を切った次女の姿披露
川崎は「グーちゃんはじめて前髪切ったよ」「わかるかな？？」とつづり、笑顔の次女（愛称：グーちゃん）の写真を公開。生後8か月となった次女にとって初めてとなる前髪カット後の、スタイを口元に当てて幸せそうに微笑む愛らしい姿を披露した。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「グーちゃん可愛すぎる」「0歳にしてすでに美少女」「可愛いお顔が際立ってる」「お人形さんみたい」「笑顔がたまらない」「癒される」「眉上に切りそろえられてるの分かる」といった声が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】