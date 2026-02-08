＝LOVE大谷映美里、美肩のぞくオフショル私服＆上目遣いショットにファン悶絶「ドキドキしちゃう」「透明感がすごい」
【モデルプレス＝2026/02/08】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が2月6日、自身のInstagramを更新。様々なコーディネートでのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
大谷は「いろいろ」とつづり、様々なシチュエーションとコーディネートでの写真を投稿。巻き髪のドレススタイルやニットコーディネートの他に、肩のラインがのぞくドレッシーな服装や、美しいデコルテがのぞくオフショルダーのトップスを身に着けたショットも公開している。
この投稿には「肩のラインに目が釘付け」「オフショル姿が色っぽい」「巻き髪も最高」「どのスタイルも似合いすぎ」「スタイルの良さが際立つ」「大人っぽい表情にドキドキしちゃう」「透明感がすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆大谷映美里、プラベコーデ公開
◆大谷映美里の投稿に反響
