倖田來未、美脚際立つ膝上ミニコーデ披露「UKっぽい」「頭から爪先まで完璧」の声
【モデルプレス＝2026/02/08】歌手の倖田來未が2月6日、自身のInstagramを更新。クールなコーディネートでのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳歌姫「さすがのスタイル」ほっそり美脚際立つ膝上ミニコーデ
倖田は「本日の深夜 チェンジストリートオンエアです」と、同日放送のフジテレビ系音楽番組『チェンジストリート』への出演を告知。また、韓国発のビューティーショップ・オリーブヤングで買い物する姿も投稿し、肩のラインがチラリと見えるトップスにショート丈のボトムス、ブーツを黒でまとめ、そこに大きなチェックのスカーフをリボンに結んだクールなコーディネートを公開。スラリと美しい脚がのぞいている。
この投稿は「お洒落すぎる」「何から何まで憧れる」「さすがのスタイル」「ちょっとした仕草もかっこいい」「UKっぽいファッションめちゃくちゃ似合う」「頭から爪先まで完璧」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳歌姫「さすがのスタイル」ほっそり美脚際立つ膝上ミニコーデ
◆倖田來未、黒×チェックコーデ披露
倖田は「本日の深夜 チェンジストリートオンエアです」と、同日放送のフジテレビ系音楽番組『チェンジストリート』への出演を告知。また、韓国発のビューティーショップ・オリーブヤングで買い物する姿も投稿し、肩のラインがチラリと見えるトップスにショート丈のボトムス、ブーツを黒でまとめ、そこに大きなチェックのスカーフをリボンに結んだクールなコーディネートを公開。スラリと美しい脚がのぞいている。
◆倖田來未の投稿に反響
この投稿は「お洒落すぎる」「何から何まで憧れる」「さすがのスタイル」「ちょっとした仕草もかっこいい」「UKっぽいファッションめちゃくちゃ似合う」「頭から爪先まで完璧」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】