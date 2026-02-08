新たな観光資源にと、岡山県備前市が約２億９０００万円かけて建造していた「備前丸」（１９総トン、全長１５メートル、定員４７人）が完成し、同市の日生港で５日、記念式典が開かれた。

テープカットの後、出席した関係者らが早速乗船し、約２０分間のクルーズを体験した。

備前丸は、日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間〜北前船寄港地・船主集落〜」の構成文化財に、備前市の大多府漁港元禄防波堤（国登録有形文化財）などが追加認定（２０２２年）されたのを機に、市がふるさと納税などを活用して建造。昨年１２月に完成した。

デザインは、岡山市出身でＪＲ九州の豪華寝台列車「ななつ星ｉｎ九州」などを手がけた工業デザイナー・水戸岡鋭治さん（７８）が担当。船体は白と赤のツートンカラーで、停泊中は、岡山藩主・池田家の家紋、アゲハチョウを大きくあしらった白い帆を掲げる。船内は木材をふんだんに使ったクラシックなたたずまいで、壁や天井に寄せ木細工を採用するなど高級感があふれている。

式典に出席した水戸岡さんは取材に対し、「懐かしいけど新しい、世界に一つしかない船に仕上がった」と述べ、備前市の長崎信行市長は「この船を使って、備前市とともに瀬戸内海を世界に売り出していきたい」と話した。

市によると、運用する時期は未定だが、瀬戸内海で行われるイベントに派遣するなどして、市のＰＲに活用するという。