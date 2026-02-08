三戸舜介が今節は90+6分劇的同点アシスト!! 8試合連続ゴール関与で直近10戦7G5A
[2.7 エールディビジ第22節 シッタート 2-2 スパルタ・ロッテルダム]
スパルタ・ロッテルダムのMF三戸舜介が7日、エールディビジ第22節のシッタート戦で後半アディショナルタイムの同点ゴールをアシストした。直近の公式戦10試合で7ゴール5アシストと活躍が続いている。
リーグ戦3連勝中のスパルタ・ロッテルダムは今節、1-2のビハインドで5分表示の後半アディショナルタイムに突入した。それでも後半45+6分に左CKを獲得するとキッカーは三戸。ファーサイドへ蹴ったボールはGKを越え、大外のFWキャスパー・テルホがジャンピングヘッドでゴールにねじ込んで劇的な同点ゴールとなった。試合はそのまま2-2で終了した。
三戸はこれが今季リーグ戦4アシスト目。カップ戦を含めると今季5アシスト目となり、直近の公式戦10試合は7ゴール5アシストと圧巻の成績を残している。また8試合連続の得点関与となり、好調のチームを牽引している。
