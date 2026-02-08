レンチンで作る簡単スポンジ。たっぷりクリームを巻いてどうぞ！「ロールケーキ」
混ぜて焼くだけ！ 口溶けがやみつきになる「生ガトーショコラ」／耐熱容器の家おやつ（1）
「お菓子作りって楽しいけれど、準備と後片付けが大変」「ボウルや型、洗い物の山を見ると、作る気が失せる」…そんなお悩み、ありますよね。
けれど、『不思議パン』シリーズで大人気の料理家・青木ゆかり（♪♪maron♪♪）さんが考案した究極の手間なしおやつレシピなら、そのお悩みが解決しちゃうかもしれません！
こちらのレシピで主に使うのは、「耐熱容器」ひとつ。
洗い物は最小限、耐熱容器ひとつで完結する簡単絶品おやつの作り方をご紹介します。
※本記事は青木ゆかり（♪♪maron♪♪）著の書籍『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家おやつ』から一部抜粋・編集しました。
■ロールケーキ
混ぜてレンチンするだけでふわふわのスポンジが完成！たっぷりクリームを巻いて召し上がれ。
材料（16×20cmの耐熱容器1台分）
卵……1個
砂糖……大さじ1
ホットケーキミックス…… 50g
牛乳……小さじ1
サラダ油……小さじ1
ホイップクリーム（市販品）…… 1/2袋（約100ml）
粉砂糖……少々
作り方
1 クッキングシートをクシャッとしたあと広げて、耐熱容器に敷く。
2 卵を割り入れ、砂糖を加えて混ぜ合わせる。
3 ホットケーキミックスを加えて粉っぽさがなくなるまで混ぜる（シートをやぶらないように注意）。
4 牛乳と油を加えて均一になるまで混ぜ、ふんわりラップをかけて電子レンジで1分30秒〜2分加熱する。竹串を刺して何もつかなければできあがり。
5 冷めたら容器から取り出してシートを外す。ラップを広げ、生地のきれいな面を下にしてのせる。
6 表面にホイップクリームを絞り、平らにならして巻く。ラップでしっかり包み、とじ目を下にして冷蔵庫で20分程度冷やす。粉砂糖をふって切り分ける。
■自家製ホットケーキミックス
ホットケーキミックスは、材料4つを混ぜるだけで簡単に手作りすることができます。ざるなどでふるうと、ダマになりにくいです。
保存用袋に入れて冷蔵庫で1カ月保存OK！
材料
〈100ｇバージョン〉
薄力粉……75g
砂糖……20g
ベーキングパウダー……5g
塩……ひとつまみ
〈150gバージョン〉
薄力粉……110g
砂糖……30g
ベーキングパウダー……8g
塩……ひとつまみ
作り方
ホットケーキ（2枚分）を作る場合、卵1個、牛乳100mlにホットケーキミックス100gを加えます。
■レシピを参考にするときは
・電子レンジの加熱時間は600Wを基準としています。機種により加熱具合に差がありますので、表示時間を目安に加減してください。
・作ったおやつは、できるだけ早く食べ切ってください。
【著者プロフィール】
青木ゆかり（♪♪maron♪♪）
料理家、栄養士、フードサイエンティスト、クックパッドアンバサダー。
過去には無理なダイエットを経験し、バランスの良い食事の重要性を実感したことから栄養士資格を取得。現在はその知見を活かし、2児の母として、育児の合間にも作れる時短で栄養バランスの取れた料理やパン、お菓子のレシピを多数発信。料理を通じて、「もっと気軽に、楽しみながら作ってほしい」というメッセージを伝えている。『作業5分で不思議パン』（エムディエヌコーポレーション）シリーズをはじめ、著書も多数。Instagramとクックパッドも人気を集めている。
著＝青木ゆかり（♪♪maron♪♪）／『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家おやつ』