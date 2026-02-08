愛媛県松山市で8日、熱戦が繰り広げられている将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第1局。その舞台裏で、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）が前日に見せた“鉄分多め”の笑顔が、大きな話題となっている。

ことの発端は、7日に行われた前夜祭でのインタビューだ。挑戦者の増田康宏八段（28）が空路で効率的に現地入りしたのに対し、藤井棋王は岡山から特急「しおかぜ」を利用する約2時間半の鉄道旅を選択した。

初の愛媛訪問について問われると、若き絶対王者のスイッチがオン。「車窓を眺めながら楽しく、あっという間に着いた感じでした」とニッコニコで切り出し、続けて「（予讃線は）カーブの多い路線ですが、車体傾斜で軽快に走り抜けていくのも楽しめたかなと思います」と、マニアックな車両構造について“早口”で熱弁を振るったのだ。

景色だけでなく、遠心力を打ち消す「車体傾斜装置」の挙動に感動するあたり、国交省の「日本鉄道賞」選考委員も務めた筋金入りの「乗り鉄」ぶりは健在だ。

この様子に、ABEMAの視聴者からは「鉄の鑑ですね」「さすがてっちゃん」「マニアｗ」「予讃線乗れてよかったね」と温かい声が続出。あまりのガチ知識に「情報量が多いｗ」「でた早口」「え、なんて言った？ｗ」と、対局中の張り詰めた空気とは別の盛り上がりを見せている。

念願の路線完乗で英気を養った藤井棋王。盤上でも、あの特急のごとく軽快に難所を走り抜けることができるか。今後の展開から目が離せない。

