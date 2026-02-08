広島の栗林良吏投手が８日、宮崎・日南キャンプで５日ぶりにブルペン投球を行った。６日に腰の張りを訴え、別メニューで調整していた。「そんなにひどくなく、なるべく早く復帰したいと思っていた。『競争』『競争』の中で遅れを取るわけにいかない」と気温４・２℃という極寒の中で１８球を投げ込んだ。

この日のブルペンは、状態の確認が主なテーマで、石井投手コーチからも「焦らない」とクギを刺されていた。「投げると、どんどん投げたい気持ちも出てくる。ブルペンの最後も、石井さんに『確認だよ』と言われて、確かにそうだなと思って『次ラスト』と」。休日を挟んで日南最終クール初日の１０日にブルペン投球を行い、段階を踏んで実戦形式へと入っていく。

今季は、６年目にしてトヨタ自動車時代以来の先発に挑戦する。キャンプ初日にブルペンで６０球、３日目にプロ入り後最多の１１０球を投じていた。「やっぱり疲労感はいつもと違う感じがありましたし、それを１クール目で経験できた」。今までと勝手が違うことばかりだが「ちょっと気持ちの弱さがでちゃったかな」と、離脱を反省した。

通算１３４セーブという実績はあるが「開幕ローテ候補の一人」という立場。現状は「（競争の中で）一番後ろだと思っている」と受け止める。ライバルたちは７日にシート打撃に登板し、自身の一歩先を行く。「だからこそ早く復帰したかった。距離は一番遠いけど、そこを詰めるために結果を出してアピールしていかないと。焦りもあるけど、結果を出すためにしっかり自分のやることをやっていければ」。別メニュー調整も２日だけ。ここから再び状態を上げていく。