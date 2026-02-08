フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマークした。イリア・マリニン（米国）を上回って1位となった。演技後のキスアンドクライでのワンシーンが話題になっている。

似ていた。鍵山の隣には父である正和コーチがいた。親子2人の表情、雰囲気が似ていると度々話題になっていたが、五輪ということで改めて知った視聴者も多かったようだ。

SNSでは「ゆまち、笑うとパパちに本当にそっくりになってきたなぁ…目元のシワとかさ…尊すぎる……」「ゆまちがパパちに似すぎてる」「お父さんそっくり！！！」「鍵山パパ見る度に親子そっくりで好き」「大喜びの鍵山くんとその隣でご満悦のお父さん、永遠に見ていられる」などの書き込みが相次いだ。

鍵山は競技を始めた5歳から正和さんの指導を受けてきた。正和さんも92年アルベールビル、94年リレハンメル五輪に出場経験を持つ。

フィギュア団体戦は2日目を終えて日本は2位。首位・米国を5点差で追う。団体最終日の8日（同9日）はペア、女子、男子のフリーが実施される。



（THE ANSWER編集部）