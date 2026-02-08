(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

ILLITが、1st Single Album『NOT CUTE ANYMORE』収録曲「NOT ME」のミュージックビデオを公開した。

「NOT ME」のMVは、ILLITの何気ない日常をパパラッチが捉えたようなカットで構成されている。メンバーたちが大きな洗濯物を肩に担いで歩いたり、ペット用のカートを押しながら散歩したり、大量の荷物を抱えながら忙しそうに電話をかけたりと、街中を自由に歩き回る姿が収められた。ファッション誌を彷彿とさせるILLITの感覚的な衣装と、クールな佇まいが目を引く。

また、斬新な演出技法も見どころの一つだ。高層ビルから見下ろすようなハイアングルや、店の外にいるメンバーを映し出すシーンを通じて「他人の視線」を表現。画面のピクセルが崩れるほど大胆にレンズをズームインさせたり、歌詞をアートワークとして視覚化したりするなど、洗練された映像美を完成させた。

「NOT ME」は、自身の無限の可能性について堂々と歌う楽曲で、ILLITのハツラツとしたキャラクターを映し出したリズムが特徴的なポップ（Pop）ソングだ。シックなボーカルで繰り返される「That’s not my name」というフレーズが強い中毒性を放つ。歌詞には「IL-LIT」や「Princess」など、グループやメンバーを指す様々な愛称が登場するが、彼女たちは自分たちを定義するこうしたレッテルを剥がし、「自分自身を型にはめない」という強い意志を示している。

ILLITの1stシングルタイトル曲「NOT CUTE ANYMORE」は、リリースから約2ヶ月が経過した現在も国内外で根強い人気を誇っている。同曲は米ビルボード「グローバル200」および「グローバル（米国除外）」で9週連続チャートイン（2月7日付）を記録。メインシングルチャート「HOT 100」への一歩手前となる「バブリング・アンダー・ホット100（Bubbling Under Hot 100）」にも名を連ね、ロングヒットを続けている。

■Japan 2nd Digital Single「Sunday Morning」

2026年1月13日(火) 0:00(JST)配信スタート

https://illit.lnk.to/Sunday-Morning

＜ILLIT LIVE ‘PRESS START︎︎(ハート)’ in JAPAN＞

[愛知] 愛知県芸術劇場 大ホール

2026年6月13日(土) 開場 16:30／開演 17:30

2026年6月14日(日) 開場 16:00／開演 17:00 [大阪] オリックス劇場

2026年6月20日(土) 開場 17:00／開演 18:00

2026年6月21日(日) 開場 16:00／開演 17:00 [福岡] 福岡サンパレス

2026年6月29日(月) 開場 17:30／開演 18:30

2026年6月30日(火) 開場 17:30／開演 18:30 [兵庫] GLION ARENA KOBE

2026年7月18日(土) 開場 16:00／開演 17:30

2026年7月19日(日) 開場 15:30／開演 17:00 [東京] TOYOTA ARENA TOKYO

2026年7月23日(木) 開場 17:00／開演 18:30

2026年7月25日(土) 開場 15:30／開演 17:00

2026年7月26日(日) 開場 15:30／開演 17:00 公演の詳細やチケットに関する最新情報はオフィシャルサイトよりご確認ください。

https://illit-official.jp/news/dee1030a1517