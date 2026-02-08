日本海側で大雪 関東も夕方にかけて積雪がさらに増えるおそれも

きょうは今季最強寒波の影響で日本海側は大雪となり、普段はあまり雪が降らない西日本などの太平洋側でも雪の積もる所がありそうです。関東も夕方にかけて雪が降りやすく、積雪がさらに増えるおそれがあります。日本海側を中心に、ホワイトアウトや車の立ち往生、停電などに警戒が必要です。

【CGで見る】全国の雪の予想シミュレーション（8日正午〜9日午後9時まで）

あすも厳しい寒さに

予想最高気温です。きょうは全国的に平年より低く、厳しい寒さとなるでしょう。北よりの風も強く、実際の気温より寒く感じられそうです。家の中でも暖かくしてお過ごしください。





週間予報 気温は全国的に次第に平年並みかやや高く 早いところではスギ花粉も

【きょうの各地の予想最高気温】札幌 ：-3℃ 釧路：-2℃青森 ：-2℃ 盛岡：-1℃仙台 ：3℃ 新潟：0℃長野 ：-1℃ 金沢：-1℃名古屋：6℃ 東京：4℃大阪 ：3℃ 岡山：5℃広島 ：4℃ 松江：1℃高知 ：6℃ 福岡：3℃鹿児島：5℃ 那覇：13℃

週間予報です。あすは全国的に雪は次第にやみますが、積雪や凍結した路面などでのスリップ事故にご注意ください。火曜日は日本海側も日差しが戻りますが、西日本は次第に雨が降りそうです。水曜日はややまとまった雨量となりますので、渇水が続いている所では恵みの雨となりそうです。気温は全国的に次第に平年並みかやや高くなり、落雪やなだれ、路面状況の悪化にご注意ください。早い所ではスギ花粉が飛びはじめそうです。