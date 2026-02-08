陸上・宮古島大学駅伝（８日・沖縄県宮古島市陸上競技場発着、６区間８２・０キロ＝読売新聞社協力）――４区で首位に立った青学大が、４時間７分１秒（記録は速報値）で初優勝を飾った。

２位は順大、３連覇を狙った国学院大が３位。青学大は４区終盤で上野山拳士朗（１年）がトップを奪い、５、６区の１年生も首位を譲らず逃げ切った。

◇

１区（１０・８キロ）は東洋大の松井海斗（２年）が区間賞。順大の小林侑世（３年）が２位で続いた。３位青学大、４位中大。

２区（１２・２キロ）は順大の松尾和真（１年）が中継所目前でトップを奪い、東洋大の迎暖人（２年）が２位でつないだ。３位青学大、４位国学院大。

最長区間の３区（２０・１キロ）では、順大の今井悠貴（２年）が首位を死守。２位に青学大の黒田然（２年）が浮上し、３位に東洋大が僅差で続いた。国学院大は４位。

４区（１０キロ）は、７キロ手前から三つどもえの戦いとなり、８キロでスパートを放った青学大の上野山が１位でたすきリレー。２位に東洋大の馬場大翔（３年）が続き、順大は３位に下がった。４位は国学院大。

５区（１０・３キロ）は、青学大の日向春空（１年）が首位を維持。猛追した順大の荒牧琢登（３年）が２位でつなぎ、３位は東洋大。国学院大は４位のまま。

６区（１８・６キロ）は、青学大の前川竜之将（１年）が徐々に後続を引き離し、初優勝を果たした。国学院大の吉田蔵之介（３年）が東洋大を抜いて３位に入った。