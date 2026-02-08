「マダムタッソーかと」「パネルと撮ってる」近藤春菜、MISAMOとの4ショットに「こっちのけんとさん」
お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜さんは2月8日、自身のInstagramを更新。MISAMOメンバー3人との4ショットを披露しました。
【写真】近藤春菜、MISAMOとの4ショット！
「マダムタッソーかと思った！」近藤さんは「MISAMOさんの MISAMO 1st Listening Party『PLAY』にご招待いただき、行ってきました アルバムの世界観に入れたんだよ！！ めーっちゃかわいかったぁ」とつづり、14枚の写真と1本の動画を投稿。黒い衣装姿の3人組ガールズグループ・MISAMOのメンバーと黄色いスーツ姿の近藤さんとの4ショットや一緒にイベントに参加した俳優・本田翼さんを含む豪華ショットを披露しています。
コメントでは「はるなさん嬉しそう美女に囲まれて」「マダムタッソーかと思った！」「合成みたい」「パネルと撮ってるのかと思いました」「黄色のジャケットこっちのけんとさんかと」「HAMISAMO!」との声が寄せられています。
「twice並みにオーラ強かったです」大のTWICEファンとして知られている近藤さん。2025年の8月と9月には、TWICEのワールドツアーで大阪、名古屋、福岡、東京公演を満喫する姿を披露しています。ファンからも「推しがいるってすばらしい」「twice並みにオーラ強かったです」「自分がONESになれたのもアナタのおかげなんです」などの声が寄せられ、近藤さんの熱狂的な推し活の様子は注目を集めています。(文:福島 ゆき)
