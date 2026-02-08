お笑いコンビ、ますだおかだ岡田圭右（57）が8日、パーソナリティーを務める文化放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」（日曜午前10時）に出演。娘である岡田結実（25）の第1子出産について語った。

結実は4日、自身のインスタグラムで第1子が誕生したことを発表した。この日オープニングで東京の降雪の話題になると、岡田は意味ありげに「“おじいちゃん”の体には染みるわ〜」とひと言。アンタッチャブル柴田英嗣がスルーすると、「娘に子供が生まれたんで、“おじいちゃん”って。ニュースになったでしょ？」と自ら結実の出産について触れた。

柴田から「お名前は付けたの？」と孫の命名について聞かれると、「俺は付けへんよ。娘と旦那さんが付けた名前やからな」と岡田。自身は19年に一般女性と再婚し、2児をもうけており「最近よう考えたら、孫もおってわが子もおるやろ？下の子と一歳違いやから。孫、わが子、人生でこのタイミングで俺の周り小さい子増えると思わんかった」と状況に苦笑した。

柴田が「忙しいですね。バタバタと」と想像して笑うと、岡田は「保父さんかいうぐらい小さい子が周りに」と自分で驚いていた。