（MCU）クロスオーバー超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』では、復帰組による夢の共演シーンがあるようだ。ロバート・ダウニー・Jr.と、サー・イアン・マッケランである。

アイアンマン役を演じたダウニー・Jr.はドクター・ドゥームとして悪役で再登場。マッケランは旧『X-MEN』シリーズのマグニートー／エリック・レーンシャー役として、ユニバースの垣根を超えて復帰する。

米に登場したマッケランは、大勢のヒーロー俳優が参加した『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の撮影について「若い役者たちと仕事をするのは楽しかったです。他のたくさんの映画で演じてきた役に、すごく自信を持っている方達です」と振り返った。共に復帰する盟友パトリック・スチュワート（プロフェッサーX役）にも触れ、「パトリックと私は古参として参加しましたが、みなさんとてもリスペクトがあって、心地よく参加させてくれました」と語っている。

ドクター・ドゥーム役のロバート・ダウニー・Jr.とは、1995年の映画『恋の闇 愛の光』で共演している。「彼の使用人を演じました。それから私はシェイクスピアのリチャード3世の映画を製作した」。『リチャード三世』（1995）のことだ。

「その映画でもロバートに素晴らしい役があって、私が依頼したら彼が応じてくれて、3～4日でやった。彼はわざわざ手間をかける必要もなかったのに、やってくれたんです。」

当時の貢献へ感謝しつつ、「そんな彼と再共演できた」とマッケランは喜んでいる。ダウニー・Jr.は2008年の以降MCUの立役者となり、今や世界的なスター俳優に。（2023）ではオスカーにも輝く実力者となった。

『恋の闇 愛の光』『リチャード三世』の撮影時はまだ20代だったダウニー・Jr.が、今やヒーロー映画界を代表する顔になったことが、マッケランも嬉しかったようだ。「もちろん、彼も変わりました。しかし……」と、こんなふうに話している。

「その中身はあの時と変わらない少年でした。魅力的な彼のままでした。彼は素晴らしい才能に恵まれましたね。」

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日、日米同時公開。

