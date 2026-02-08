【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

スクウェア・エニックスとグッドスマイルカンパニーは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、「ファイナルファンタジー」シリーズのフィギュアを展示している。

今回イベント会場の合同企業ブース「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」にて、「ファイナルファンタジーXV」より「ノクティス・ルシス・チェラム」のサンプルが登場。また「ファイナルファンタジーXIII」より「ライトニング」のサンプル、「ファイナルファンタジーXII」より「フラン」のデコマス、「ファイナルファンタジーX」より「ティーダ」の原型、「ユウナ」のデコマスも展示されている。

【「ファイナルファンタジーXV」より「ノクティス・ルシス・チェラム」】【「ファイナルファンタジーXIII」より「ライトニング」】【「ファイナルファンタジーXII」より「フラン」】【「ファイナルファンタジーX」より「ティーダ」】【「ファイナルファンタジーX」より「ユウナ」】

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN：TETSUYA NOMURA

