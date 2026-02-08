塩野瑛久「ダウンタイム」鼻テーピング＆ぱっちり二重のドラマオフショット公開「再現度すごい」「可愛すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/08】俳優の塩野瑛久が2月7日、自身のInstagramを更新。ドラマのオフショットを公開し、注目を集めている。
【写真】31歳大河俳優「リアルすぎる」整形ダウンタイム風のドラマオフショット
塩野は「ダウンタイム」とコメントし、自称イケメン結婚詐欺師・中村信を演じたドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』（フジテレビ系／2026年・FODで全話配信）のオフショットを投稿。鼻に大きなテーピングをし、赤く腫れたようなぱっちりとした二重姿を披露し、テーピングの上には作品タイトルの文字が添えられている。カメラを見つめ、撮影現場の空気感が伝わるショットとなっている。
この投稿には「鼻テープ可愛すぎる」「オフショットなのに絵になる」「ダウンタイムの再現度すごい」「リアルすぎる」「作品名書いてるの天才か」「イケメンなのにギャップ最高」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳大河俳優「リアルすぎる」整形ダウンタイム風のドラマオフショット
◆塩野瑛久、ドラマのオフショット公開
塩野は「ダウンタイム」とコメントし、自称イケメン結婚詐欺師・中村信を演じたドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』（フジテレビ系／2026年・FODで全話配信）のオフショットを投稿。鼻に大きなテーピングをし、赤く腫れたようなぱっちりとした二重姿を披露し、テーピングの上には作品タイトルの文字が添えられている。カメラを見つめ、撮影現場の空気感が伝わるショットとなっている。
◆塩野瑛久の投稿に反響
この投稿には「鼻テープ可愛すぎる」「オフショットなのに絵になる」「ダウンタイムの再現度すごい」「リアルすぎる」「作品名書いてるの天才か」「イケメンなのにギャップ最高」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】