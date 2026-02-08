【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

デザインココは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、「勝利の女神：NIKKE」や「学園アイドルマスター」のフィギュアを展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは様々な作品のフィギュアを展示しており、「勝利の女神：NIKKE」からは「アルカナ」の原型や「バイバー」のデコマスを展示しているほか、ジオラマ展示にて「ラピ：レッドフード/ベヒモス チャプター34 SUCCESSION -継承- Ver.」の原型を展示している。

またその他にも「学園アイドルマスター」より「花海咲季/月村手毬/藤田ことね Re;IRIS Ver.」の原型や、「アズールレーン」より「ラファエロ ＜愛と美のベスト・シークレット＞Ver.」、「人外教室の人間嫌い教師」より「右左美 帥 水着Ver.」、「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より「チアキ」、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」より「黛 冬優子 『AXGRIT』Ver.」、「らんま1/2」より「らんま 1/2スケールフィギュア」、「ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」より「ライザリン・シュタウト 日本人形 1/4スケールフィギュア」などのデコマスも展示している。

「勝利の女神：NIKKE」

「学園アイドルマスター」

「アズールレーン」

「人外教室の人間嫌い教師 」

「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」

「アイドルマスター シャイニーカラーズ 」

「らんま1/2」

「ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」

