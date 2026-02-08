「NIKKE」や「学マス」などのフィギュアがデザインココブースで初お披露目！【#ワンフェス】「ブルアカ」からチアキのフィギュアなども展示
デザインココは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、「勝利の女神：NIKKE」や「学園アイドルマスター」のフィギュアを展示している。
今回イベント会場の同社ブースでは様々な作品のフィギュアを展示しており、「勝利の女神：NIKKE」からは「アルカナ」の原型や「バイバー」のデコマスを展示しているほか、ジオラマ展示にて「ラピ：レッドフード/ベヒモス チャプター34 SUCCESSION -継承- Ver.」の原型を展示している。
またその他にも「学園アイドルマスター」より「花海咲季/月村手毬/藤田ことね Re;IRIS Ver.」の原型や、「アズールレーン」より「ラファエロ ＜愛と美のベスト・シークレット＞Ver.」、「人外教室の人間嫌い教師」より「右左美 帥 水着Ver.」、「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より「チアキ」、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」より「黛 冬優子 『AXGRIT』Ver.」、「らんま1/2」より「らんま 1/2スケールフィギュア」、「ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」より「ライザリン・シュタウト 日本人形 1/4スケールフィギュア」などのデコマスも展示している。
「勝利の女神：NIKKE」
「学園アイドルマスター」
「アズールレーン」
「人外教室の人間嫌い教師 」
「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」
「アイドルマスター シャイニーカラーズ 」
「らんま1/2」
「ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」
