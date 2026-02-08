¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¥£¤ÎÍ»¹ç¡Ã¥Þ¥»¥é¥Æ¥£ GT2 ¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤ÈMC¥×¡¼¥é
1·î²¼½Ü¡¢À¡¤ßÅÏ¤ëÀÄ¶õ¤Î¤â¤È¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±»î¾è²ñ¤¬Âµ¥ö±º¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºÇ¹â¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëGT2 ¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤È¡¢ºòÇ¯¤Î¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿MC¥×¡¼¥é¡ÊPURA¡Ë¤ò¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤âMC20¤Î¸å·Ñ¤Ç¤¢¤ëMC¥×¡¼¥é¤ÏÆüËÜ½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯2026Ç¯¤Ï¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥È¥ê¥Ç¥ó¥È¡¦¥í¥´¤ò½é¤á¤Æ·Ç¤²¤¿Ì¾¼Ö¥Æ¥£¡¼¥Ý26¤¬¥¿¥ë¥¬¥Õ¥í¡¼¥ê¥ª¤Ë»²Àï¤·¤Æ100Ç¯ÌÜ¤ËÅö¤¿¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤ÆCorse¤ª¤è¤ÓTrident¤Î100¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Þ¥»¥é¥Æ¥£GT2 ¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¢MC¥×¡¼¥é¡¢¥°¥é¥ó¥È¥¥¡½¥ê¥º¥â¡¢¥°¥é¥ó¥«¥Ö¥ê¥ª¤Ë°ìµ¤¾è¤ê¡Ê¼Ì¿¿18ÅÀ¡Ë
¤Þ¤º¤Ï´ÊÃ±¤Ê»î¾èÊýË¡¤Î³ÎÇ§¤ò¼õ¤±¡¢Í½Äê¤è¤ê¾¯¤·Áá¤¯¥³¡¼¥¹Áö¹Ô¤ËÆþ¤ë¡£¾ò·ï¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¥°¥í¡¼¥ÖÁõÃåÌµ¤·¤Î¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â®ÅÙ¤È¤·¤Æ¤ÏÌó120km/hÄøÅÙ¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁö¹ÔÏÈ¤Ï»£±Æ¤â´Þ¤á¤Æ1Âæ¤¢¤¿¤ê60Ê¬¡£Á´Ä¹2,436£í¤â¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¤ï¤º¤«2Âæ¤·¤«Áö¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´¥Þ¡¼¥¸¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¥¹¥È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï£ÍC PURA Cielo¤«¤é¡£MC20¤Î¿Ê²½·Ï¤Ç¤¢¤ëPURA¡Ê¥×¡¼¥é¡Ë¤È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö½ã¿è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾þ¤é¤Ê¤¤ËÜ¼Á¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¿·¤·¤¤¸¶Íý¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î½ã¿è¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢Ìµ¹¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÍ¤¹¤ë»Â¿·¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤³¤Î¼ÖÌ¾¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ò°ì¸«¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏMC20¤È¤Î°ã¤¤¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤¬¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¥Õ¥í¥ó¥È¥·¥§¡¼¥×¡£¥°¥ê¥ë¤«¤é¥ê¥Ã¥×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç³ÆÉô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥·¥ã¡¼¥×¤ËÊÑ¹¹¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î°Õ¾¢¤â¤è¤ê½ÄÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥ê¥¢¤Ë³Ý¤±¤Æ¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±ð¤Î¤¢¤ë¥°¥í¥¹²Ã¹©¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¡¼¥é¤¬¤ª¤´¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤é¤·¤¤¿¿¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¥£¶õ´Ö¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
º£²óÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿PURA¤Ï¥ë¡¼¥Õ¤¬³«ÊÄ²ÄÇ½¤ÊCielo¤Ç¤¢¤ë¡£Cielo¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Î¡Ö¶õ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢Æ©²áÎ¨¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¥¬¥é¥¹¥ë¡¼¥Õ¤¬É¸½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âÀÄ¶õ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£50km/h¤Þ¤Ç²ÄÆ°¤¹¤ë¥ë¡¼¥Õ¤Î³«ÊÄ»þ´Ö¤Ï12sec¤È¡¢Â¾¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿ôÉÃÃ»¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¿ô¼þ¡¢¥ë¡¼¥Õ¤òÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤ÇÁö¹Ô¤ò½Å¤Í¤ë¡£°ÊÁ°¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤Î¼Ö¤Î¥·¥ã¥·¡¼¹äÀ¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¼¥Ö¥é¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î²Ù½Å°ÜÆ°¤ò¤ï¤¶¤ÈµÞ¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¥ß¥·¥ê¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥í¡¼¥º¥É¥Ü¥Ç¥£¤È¸«Ê¶¤¦¤Û¤É¤À¡£¤Þ¤¿¥È¥Ã¥×¤È¥Ü¥È¥à¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÎºÎÍÑ¤Ç¡¢¤è¤ê¹¤¤»ë³¦¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë°ÌÃÖ¤â10»þ10Ê¬¤«¤é9»þ15Ê¬¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤¬Èó¾ï¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Cielo¤ÎËÜ¼Á¤òÌ£¤ï¤¦¤Ù¤¯¥ë¡¼¥Õ¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬¼Â¤Ë¿´ÃÏÎÉ¤¤¡£¥¥ã¥Ó¥ó¤ËÎ®¤ì¹þ¤àÉ÷¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¹ÔÃæ¤â¥Ñ¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤ÏÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£100%¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤¬³«È¯¤·¤¿¿·À¤Âå¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Í¥Ã¥È¥¥¡¼¥Î¡ÊNettuno³¤¤Î¿À¡Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÇØ¸å¤«¤éÍ¥¤·¤¯¼ª¤ËÆÏ¤¯¡£NA¤Ë¶á¤¤¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¤â¤ÄV6¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¡£ºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï630ÇÏÎÏ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÍ¾Íµ¤È¤·¤Æ²¹Â¸¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬MC PURA¤é¤·¤¤Áö¤êÊý¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿Â¿¤¯¤Î¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤«¤éÆâ³°Áõ¿§¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤é¤·¤¯Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
²á·ã¤Ê¤¬¤éÍýÃÎÅª¤Ê¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Îââ»ý
GT2¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¡£1914Ç¯ÁÏ¶È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÀ¤³¦914Âæ¤Î¸ÂÄê¼Ö¤À¡£PURA¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥¹¥Ú¥Ã¥¯Åª¤Ë¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ10ÇÏÎÏÁý¤ËÎ±¤Þ¤ë¤¬¡¢¥Ð¥Í²¼¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿59Ô¤â¤Î·ÚÎÌ²½¤¬Áö¤ê¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥«¡¼¥Ü¥óÀ½¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤ê¹þ¤à½Ö´Ö¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ÊÁ°¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
ºòÇ¯¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤³¤Î¼Ö¤Ë»î¾è¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÆîÉô¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¥Þ¥ë¥Ù¡¼¥ê¥ã¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢»³¹ç¤ÎÄ®¥í¥ó¥À¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡¢¥¢¥¹¥«¥ê¡¦¥¯¥é¥Ö¤Þ¤Ç¤Î¥³¡¼¥¹¡£¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¥½¥ê¥Ã¥É¤Ç¹Å¤á¡£¤¿¤À¤·¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ü¥Ç¥£¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÆÍ¤¾å¤²´¶¤òÅ¬ÅÙ¤Ë¤¤¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢Â²ó¤ê¤Î¹äÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ï©ÌÌ¤¬Â¿¾¯ÁÆ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ü¥Ç¥£¤Î°ìÂÎ´¶¤Ï°ìÀÚÊø¤ì¤º¡¢µÕ¤Ë¥¢¥¦¥È¥Ô¥¹¥¿Áö¹Ô¤Ç¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï²÷Å¬¤È¤µ¤¨¸Æ¤Ù¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ö°ÂÄê¡×¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¡£GT2¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ìÀìÍÑ¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤ÏºÇÂç¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È95Ô¡¢¥ê¥¢260Ô¤Þ¤ÇÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¤â¸ú¤¤½¤¦¤Ê¥¹¥ï¥ó¥Í¥Ã¥¯¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
4¥â¡¼¥É¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤Î±Ô¤¤À©Æ°ÎÏ¡¢4ÅÀ¼°¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Ê¤É¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÂç¤¤¯¶î¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥«¡¼¥´¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥½¥Ê¥¹¥Õ¥¡¥Ù¡¼¥ëÀ½¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤âÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤¢¤¿¤ê¤¬¿´Áþ¤¤¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤«¤éËÜ³ÊÅª¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¡£Àµ¤Ë¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤¿¤á¤ÎÍ¥¤ì¤¿¼Ö¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎGT2¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤À¡£
¥°¥é¥ó¥É¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤³¤½¤¬¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤é¤·¤µ
¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤È¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Î´Ö¤Ë¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â»î¾è¤Ç¤¤¿¡£¾è¤êÈæ¤Ù¤¿¤Î¤Ï75¼þÇ¯¤Î¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥°¥é¥ó¥È¥¥¡½¥ê¥º¥â¤È¥°¥é¥ó¥«¥Ö¥ê¥ª¤Ç¤¢¤ë¡£1Âæ¤Ï¥°¥é¥ó¥È¥¥¡½¥ê¥º¥â75th Anniversary Edition¡£¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤«¤é¥°¥é¥ó¥É¥Ä¥¢¥é¡¼¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤«¤é75¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÎò»Ë¤ò¾Î¤¨¤ë¤Ù¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¸ÂÄê¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡£Àè¿ÊÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î°¦¹¥²È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤ªÞ¯Íî¤ÇÍ¥²í¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹¥¤ó¤À¤Î¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¡¼¥ê¡¼¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤ÎÄ©ÀïÅª¤ÊÀº¿À¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥Í¥í¡¦¥³¥á¥¿¡ÊNero Comet¡Ë¡£鄢¤¤×ÂÀ±¤È¤Ç¤âÌõ¤¹¤Î¤«¡£Æâ³°Áõ¤Ë¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤â¤¦°ìÂæ¤Ï¥°¥é¥ó¥«¥Ö¥ê¥ª¤Î¥È¥í¥Õ¥§¥ª¡£ÂçÊÁ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£º£²ó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¥È¥í¥Õ¥§¥ª¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥°¥½¡¼¥É¤òÁõÃå¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥µ¡¼¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬µá¤á¤ë»þ¤Ë¤è¤êÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ê¤É¸Â¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¥í¡¼¤Ç¥ì¥Ã¥É¶á¤¯¤Þ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¥»¥«¥ó¥É¤Ë¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¶»¤ÎÆ©¤¯¤è¤¦¤ÊßÚÎö²»¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£550ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥¥¡¼¥Î V6 ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈAWD¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£4¿Í¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎìÔÂô¤µ¤³¤½¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¿¿¹üÄº¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï´ÊÃ±¤Ê»î¾èÊýË¡¤Î³ÎÇ§¤ò¼õ¤±¡¢Í½Äê¤è¤ê¾¯¤·Áá¤¯¥³¡¼¥¹Áö¹Ô¤ËÆþ¤ë¡£¾ò·ï¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¥°¥í¡¼¥ÖÁõÃåÌµ¤·¤Î¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â®ÅÙ¤È¤·¤Æ¤ÏÌó120km/hÄøÅÙ¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁö¹ÔÏÈ¤Ï»£±Æ¤â´Þ¤á¤Æ1Âæ¤¢¤¿¤ê60Ê¬¡£Á´Ä¹2,436£í¤â¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¤ï¤º¤«2Âæ¤·¤«Áö¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´¥Þ¡¼¥¸¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¥¹¥È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï£ÍC PURA Cielo¤«¤é¡£MC20¤Î¿Ê²½·Ï¤Ç¤¢¤ëPURA¡Ê¥×¡¼¥é¡Ë¤È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö½ã¿è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾þ¤é¤Ê¤¤ËÜ¼Á¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¿·¤·¤¤¸¶Íý¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î½ã¿è¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢Ìµ¹¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÍ¤¹¤ë»Â¿·¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤³¤Î¼ÖÌ¾¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ò°ì¸«¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏMC20¤È¤Î°ã¤¤¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤¬¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¥Õ¥í¥ó¥È¥·¥§¡¼¥×¡£¥°¥ê¥ë¤«¤é¥ê¥Ã¥×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç³ÆÉô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥·¥ã¡¼¥×¤ËÊÑ¹¹¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î°Õ¾¢¤â¤è¤ê½ÄÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥ê¥¢¤Ë³Ý¤±¤Æ¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±ð¤Î¤¢¤ë¥°¥í¥¹²Ã¹©¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¡¼¥é¤¬¤ª¤´¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤é¤·¤¤¿¿¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¥£¶õ´Ö¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
º£²óÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿PURA¤Ï¥ë¡¼¥Õ¤¬³«ÊÄ²ÄÇ½¤ÊCielo¤Ç¤¢¤ë¡£Cielo¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Î¡Ö¶õ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢Æ©²áÎ¨¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¥¬¥é¥¹¥ë¡¼¥Õ¤¬É¸½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âÀÄ¶õ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£50km/h¤Þ¤Ç²ÄÆ°¤¹¤ë¥ë¡¼¥Õ¤Î³«ÊÄ»þ´Ö¤Ï12sec¤È¡¢Â¾¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿ôÉÃÃ»¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¿ô¼þ¡¢¥ë¡¼¥Õ¤òÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤ÇÁö¹Ô¤ò½Å¤Í¤ë¡£°ÊÁ°¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤Î¼Ö¤Î¥·¥ã¥·¡¼¹äÀ¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¼¥Ö¥é¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î²Ù½Å°ÜÆ°¤ò¤ï¤¶¤ÈµÞ¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¥ß¥·¥ê¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥í¡¼¥º¥É¥Ü¥Ç¥£¤È¸«Ê¶¤¦¤Û¤É¤À¡£¤Þ¤¿¥È¥Ã¥×¤È¥Ü¥È¥à¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÎºÎÍÑ¤Ç¡¢¤è¤ê¹¤¤»ë³¦¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë°ÌÃÖ¤â10»þ10Ê¬¤«¤é9»þ15Ê¬¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤¬Èó¾ï¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Cielo¤ÎËÜ¼Á¤òÌ£¤ï¤¦¤Ù¤¯¥ë¡¼¥Õ¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬¼Â¤Ë¿´ÃÏÎÉ¤¤¡£¥¥ã¥Ó¥ó¤ËÎ®¤ì¹þ¤àÉ÷¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¹ÔÃæ¤â¥Ñ¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤ÏÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£100%¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤¬³«È¯¤·¤¿¿·À¤Âå¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Í¥Ã¥È¥¥¡¼¥Î¡ÊNettuno³¤¤Î¿À¡Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÇØ¸å¤«¤éÍ¥¤·¤¯¼ª¤ËÆÏ¤¯¡£NA¤Ë¶á¤¤¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¤â¤ÄV6¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¡£ºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï630ÇÏÎÏ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÍ¾Íµ¤È¤·¤Æ²¹Â¸¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬MC PURA¤é¤·¤¤Áö¤êÊý¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿Â¿¤¯¤Î¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤«¤éÆâ³°Áõ¿§¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤é¤·¤¯Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
²á·ã¤Ê¤¬¤éÍýÃÎÅª¤Ê¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Îââ»ý
GT2¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¡£1914Ç¯ÁÏ¶È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÀ¤³¦914Âæ¤Î¸ÂÄê¼Ö¤À¡£PURA¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥¹¥Ú¥Ã¥¯Åª¤Ë¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ10ÇÏÎÏÁý¤ËÎ±¤Þ¤ë¤¬¡¢¥Ð¥Í²¼¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿59Ô¤â¤Î·ÚÎÌ²½¤¬Áö¤ê¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥«¡¼¥Ü¥óÀ½¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤ê¹þ¤à½Ö´Ö¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ÊÁ°¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
ºòÇ¯¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤³¤Î¼Ö¤Ë»î¾è¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÆîÉô¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¥Þ¥ë¥Ù¡¼¥ê¥ã¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢»³¹ç¤ÎÄ®¥í¥ó¥À¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡¢¥¢¥¹¥«¥ê¡¦¥¯¥é¥Ö¤Þ¤Ç¤Î¥³¡¼¥¹¡£¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¥½¥ê¥Ã¥É¤Ç¹Å¤á¡£¤¿¤À¤·¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ü¥Ç¥£¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÆÍ¤¾å¤²´¶¤òÅ¬ÅÙ¤Ë¤¤¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢Â²ó¤ê¤Î¹äÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ï©ÌÌ¤¬Â¿¾¯ÁÆ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ü¥Ç¥£¤Î°ìÂÎ´¶¤Ï°ìÀÚÊø¤ì¤º¡¢µÕ¤Ë¥¢¥¦¥È¥Ô¥¹¥¿Áö¹Ô¤Ç¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï²÷Å¬¤È¤µ¤¨¸Æ¤Ù¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ö°ÂÄê¡×¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¡£GT2¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ìÀìÍÑ¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤ÏºÇÂç¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È95Ô¡¢¥ê¥¢260Ô¤Þ¤ÇÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¤â¸ú¤¤½¤¦¤Ê¥¹¥ï¥ó¥Í¥Ã¥¯¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
4¥â¡¼¥É¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤Î±Ô¤¤À©Æ°ÎÏ¡¢4ÅÀ¼°¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Ê¤É¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÂç¤¤¯¶î¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥«¡¼¥´¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥½¥Ê¥¹¥Õ¥¡¥Ù¡¼¥ëÀ½¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤âÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤¢¤¿¤ê¤¬¿´Áþ¤¤¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤«¤éËÜ³ÊÅª¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¡£Àµ¤Ë¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤¿¤á¤ÎÍ¥¤ì¤¿¼Ö¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎGT2¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¤À¡£
¥°¥é¥ó¥É¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤³¤½¤¬¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤é¤·¤µ
¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤È¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Î´Ö¤Ë¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â»î¾è¤Ç¤¤¿¡£¾è¤êÈæ¤Ù¤¿¤Î¤Ï75¼þÇ¯¤Î¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¥°¥é¥ó¥È¥¥¡½¥ê¥º¥â¤È¥°¥é¥ó¥«¥Ö¥ê¥ª¤Ç¤¢¤ë¡£1Âæ¤Ï¥°¥é¥ó¥È¥¥¡½¥ê¥º¥â75th Anniversary Edition¡£¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤«¤é¥°¥é¥ó¥É¥Ä¥¢¥é¡¼¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤«¤é75¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÎò»Ë¤ò¾Î¤¨¤ë¤Ù¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¸ÂÄê¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡£Àè¿ÊÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î°¦¹¥²È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤ªÞ¯Íî¤ÇÍ¥²í¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹¥¤ó¤À¤Î¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¡¼¥ê¡¼¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤ÎÄ©ÀïÅª¤ÊÀº¿À¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥Í¥í¡¦¥³¥á¥¿¡ÊNero Comet¡Ë¡£鄢¤¤×ÂÀ±¤È¤Ç¤âÌõ¤¹¤Î¤«¡£Æâ³°Áõ¤Ë¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤â¤¦°ìÂæ¤Ï¥°¥é¥ó¥«¥Ö¥ê¥ª¤Î¥È¥í¥Õ¥§¥ª¡£ÂçÊÁ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£º£²ó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¥È¥í¥Õ¥§¥ª¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥°¥½¡¼¥É¤òÁõÃå¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥µ¡¼¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬µá¤á¤ë»þ¤Ë¤è¤êÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ê¤É¸Â¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¥í¡¼¤Ç¥ì¥Ã¥É¶á¤¯¤Þ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¥»¥«¥ó¥É¤Ë¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¶»¤ÎÆ©¤¯¤è¤¦¤ÊßÚÎö²»¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£550ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥¥¡¼¥Î V6 ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈAWD¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£4¿Í¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎìÔÂô¤µ¤³¤½¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¿¿¹üÄº¤Ç¤¢¤ë¡£