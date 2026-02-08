将棋の福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝が挑む、ユニバーサル杯第５２期女流名人戦五番勝負（主催・報知新聞社ほか）第３局が８日、千葉・野田市の関根名人記念館で指されており、正午の昼食休憩に入った。ここまでハイペースに４１手目まで進んでおり、後手・西山が３８手目で△３三桂と跳ね桂馬交換を要求すると、先手・福間が３５分の考慮で▲同桂成と応じた。消費時間は福間１時間８分、西山１時間４分（持ち時間各３時間）。

２人がオーダーした昼食は野田市「居酒屋ダイニング傳（でん）」の御好御重（おこのみおじゅう）。メインは「選べるお料理五品」として「本まぐろ刺身」「黒毛和牛リブロースステーキ」「国産豚ヒレカツ」「銀鱈の西京焼き」「天麩羅盛り合わせ」の５種類から２種を選択できるシステムだ。福間が「―ヒレカツ」と「―西京焼き」をチョイスしたところ、偶然西山も「―ヒレカツ」「―西京焼き」を選んだ。５種類から任意の２種を２人同時に選ぶ確率は

２／５×１／４＝１／１０

１０％の“好相性”ぶりを見せつけた。

▼壱ノ重

・国産豚ヒレカツ

・切り昆布の煮物

・鶏肉のカシューナッツ炒め

・筑前煮

・海老の梅肉和え

・野田のたまご使用 出汁巻き玉子

・香の物

・野田市セキヤドベリー産 いちご「よつぼし」

▼弐ノ重

・地元野田産黒酢米使用

炊き込みご飯

・揚げ出し豆腐

・銀鱈の西京焼き

午前におやつを食べなかった福間は、食後のデザートとして「パティスリー アンドール」のいちごのショートケーキとホッとミルクティーもオーダーした。