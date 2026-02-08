キル フェ ボン×桜♡春を味わう初のSAKURAフェアが期間限定開催

タルト専門店キル フェ ボンから、春の訪れを祝うブランド初の「SAKURAフェア」がスタートします。テーマは“桜”。素材や見た目、香りまで春を感じられる特別なタルトをはじめ、ギフトやショッピングバッグなど限定アイテムも登場。お花見気分を味わえる華やかなラインナップは、自分へのご褒美にも大切な人への贈り物にもぴったり♡心までふんわり彩る、春限定のひとときを楽しめます。

桜をテーマにした3種の春タルト

SAKURAフェアの主役は、春の情景を映した3種のタルト。

「結晶型“ルガール”クリームチーズムースのタルト～桜風味～」は、桜風味のクリームチーズムースとスポンジ生地を重ね、白桃のコンポートとイチゴ、チェリーを添えた華やかな一品。

販売価格はpiece1,090円、whole(25cm)10,908円。

「徳島県里浦産なると金時“里むすめ”と胡麻のタルト」は、胡麻の香ばしさとさつまいもの優しい甘さが調和。piece993円、whole(25cm)9,936円。

「イチゴとカスタードプリンのタルト」は、プリンアラモードを思わせる懐かしさが魅力で、piece1,090円、whole(25cm)10,908円。

春ギフトに映える限定焼菓子

焼菓子には、新作「桜とチェリーのパウンドバトン」が登場。手紙をイメージしたパッケージに春の彩りを詰め込みました。価格は1本300円、春のバトン3本入り～Letter～は1,019円。

内容はパイナップルとココナッツ、桜とチェリー、プレーンの3種。卒業や入学、ホワイトデーなど、想いを伝えるギフトとしておすすめです。

桜色アイテムで春を持ち帰る

期間中は、ブランド史上初となる桜色ショッピングバッグが登場。サイズにより展開が異なり、価格は11円～55円です。さらに、桜をモチーフにした限定チャージギフトカードも3月2日(月)より販売開始。

1,000円以上1,000円単位で、30,000円までチャージ可能です。日常にもギフトにも使える、春だけの特別感が魅力です。

桜とともに楽しむ春のご褒美時間

キル フェ ボンのSAKURAフェアは、味わうだけでなく、持ち帰る時間までも春色に染めてくれます。桜をテーマに丁寧に仕立てたタルトや限定アイテムは、この季節だけの特別な出会い。

心ほどける甘さと優しい彩りに包まれながら、春のひとときをゆっくり楽しんでみてはいかがでしょうか♡