田丸麻紀、“ふんわりカール”の新ショートヘアを披露 反響続々「世界1ショートがお似合いの女性」「春らしく軽やか」
モデルで俳優の田丸麻紀（47）が7日、自身のインスタグラムを更新。「お久しぶりにショートカットに」とヘアカットを報告し、新たなヘアスタイルを披露した。
【写真】「春らしく軽やか」“ふんわりカール”の新ショートヘアを披露した田丸麻紀
「おはよ 土曜日 今日は朝早くからのお仕事、大好きな人たちに会えて元気もらいました」と楽しい週末を過ごした様子の田丸。
投稿では「あ！わたし お久しぶりにショートカットに」とヘアチェンジしたことを報告。緩やかなカールを加えた新ショートヘアを披露した。
「いつもヘアカットをお願いしている松浦さんからは おかえりーと優しいお声をいただきました」と明かす田丸に、ファンからも「まきさんはやっぱりショートが似合う」「やっとパーマの田丸さん見れた〜」「春らしく軽やか」「世界1ショートがお似合いの女性だと思っています」と、ショートヘアを待ちわびていた声が多く寄せられている。
