元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。かつて食べ過ぎで6キロ増量してしまった食べ物を明かした。

「お餅が大好きなんですが、食べ過ぎてしまうから、食べないようになりました」というリスナーからのメッセージに、松岡は「僕はお餅好きなんで、お餅食べますよ」とキッパリ。「お正月は絶対お餅食べます。いや別に、個数決めりゃいいじゃん。2個までって」と続けた。

さらに「前も言いましたけど、僕はお餅が好きすぎて、お餅で5、6キロ太ったことある人間ですから。あの時、1日6個も7個も食べてましたから」とさらり。「ご飯茶碗7杯のご飯は食えないけど、餅7個なんてあっという間に食えちゃいましたからね、酒だって日本酒だってそうでしょ？」と主張した。

「餅は食べなさいよ、美味しいんだから」と松岡。「工夫しなよ。切り餅も1個そのまま食べちゃったらすぐなくなっちゃうじゃん。だから俺、餅食う時、切り餅を半分にしてます。半分にして焼いて、そうすると2個でも4個食べた気になるから。それで醤油ビシャビシャつけて、一味たくさんつけて、海苔巻いて、マヨネーズつけて召し上がれ。美味いから」とアドバイスしていた。