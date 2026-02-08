カーライフを送るために必要な資金、どのくらいをイメージしていますか。ソニー損害保険株式会社（東京都）の「2026年 20歳のカーライフ意識調査」によると、カーライフに必要と思う手取り月収額は平均31.8万円となりました。



この調査は、2005年4月2日〜2006年4月1日生まれの全国の男女1000人を対象として、2025年11月〜12月にインターネットで実施されました。



カーライフに必要だと思う手取り月収額は平均31.8万円

「カーライフを送るのに、どのくらいの手取り月給が必要か」を聞いたところ、「16万円〜20万円」（21.0%）に最も多くの回答が集まりました。「5万円以下」（20.1%）、「26万円〜30万円」（18.4%）も回答が集まり、平均額は31.8万円でした。



2025年の28.2万円から3.6万円増加しています。昨今の物価高が影響しているとみられます。



カーライフのためにかけられる金額の平均は月額16753円

「カーライフを送るにあたり、月にいくらまでならかけられるか」を聞いたところ、平均額は1万6753円でした。2024年が1万8194円、2025年が1万7606円、そして2026年が1万6753円となり、前年から853円減り、2年連続の減少となりました。若年層における家計の厳しさがうかがえる結果となりました。



車の購入額の平均は172.3万円

実際の車両価格についてはどうでしょうか。マイカーを持っていない人に「車を購入する際の予算の上限額」を聞いた結果、平均は227.8万円でした。一方、車を持っている人に「マイカーをいくらくらいで購入したか」を聞いてみたところ、平均額は172.3万円でした。



資金援助はどのくらい？

マイカーを持っていない人に、「親や親戚などから車の購入資金を援助してもらえるなら、いくらくらい援助してほしいか」を聞いたところ、「10万円以下」（27.1%）が最多でした。



また、マイカーを持っている人に、「実際にいくらくらい援助してもらったか」を聞いたところ、「10万円以下」（43.9%）が最多で、平均額は68.3万という結果になりました。



