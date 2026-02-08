J2大分トリニータは8日、同日午後2時に大分市のクラサスドーム大分で予定していた明治安田J2・J3百年構想リーグ、J3滋賀戦を中止すると発表した。

クラブは公式サイト上で「ドーム周辺の積雪および道路凍結などの状況を踏まえ、お客さまの安全を最優先に考慮し、Jリーグ等関係各所と協議した結果、総合的に判断した」と説明している。代替日は決定次第知らせる予定。

Jリーグによると、大分がホームのJリーグ公式戦で新型コロナウイルス関連以外で中止になったのは、熊本地震の影響で中止した2016年4月17日のJ3リーグ福島戦以来、10年ぶり。降雪や積雪での中止は九州では初のケースとなった。

この日は同リーグのJ3栃木SC―J2八戸戦（栃木・カンセキスタジアムとちぎ）とJ3相模原―J3群馬（神奈川・相模原ギオンスタジアム）も降雪、積雪のため中止が発表された。

大分ホームの過去の試合中止

※東日本大震災と新型コロナウイルス関連による一斉中止を除く

試合日 会場 相 手 理由

2004・9・26 J1 熊本 名古屋 雷雨（後半3分に中止）

16・4・17 J3 大銀D 福島 熊本地震の影響

22・2・19 J2 昭和D 水戸

コロナ陽性診断＆濃厚接触者多数でエントリー要件満たせず

22・2・23 ル杯 昭和D 鹿島 同上