¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ï½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖHonora¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢7Æü¤ËÅìµþ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¤Ç¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò´º¹Ô¡£¤³¤Îµ®½Å²á¤®¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë¤ÏÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥é¥Ã¥¡¼¤Ê150¿Í¤Î¥ì¥Ã¥Á¥ê¡¦¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ó¡¼¥º¡¦¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤ËË¬¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥µ¥¤¥ó²ñÅöÆü¤ÎÌë¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê3¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ÎÀÑÀã¤òµÏ¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤ÏX¤Ë¡ÖA Japanese snowflake ahhhhh¡×¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Àã¤Ë´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥Æ¥¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤È´Ö¶á¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ó¤Ï²ÈÊõ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖµÞî±ËÜ¿Í¤Î¤´¹¥°Õ¤ÇÁ´°÷¤Ë°¸Ì¾¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ó²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÂÐ±þÎÉ¤¯¤ÆºÇ¸å¤Î1¿Í¤Þ¤Çµ¤È´¤«¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¤Æ¤¿¤·°®¼ê¤È¤«¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤Ï°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹...¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£