2月8日は衆議院選挙の投票日です。静岡県内でも朝から多くの有権者が一票を投じていて、一部の地域では雪の中の投票となっています。

【動画】投票率やや低下も期日前投票は上昇 衆議院選挙の投票始まる 一部では雪の中での投票に＝静岡

投票は一部の地域を除いて、8日午前7時から県内1138カ所の投票所で始まりました。今回の衆院選では県内8つの小選挙区に計26人が立候補しています。

県内の午前11時現在の投票率は10．92%と、前回選と比べて1．07ポイント低くなっています。また、期日前投票の最終投票率は23．24%で前回選に比べて3．79ポイント高くなりました。

午前9時時点の速報値で10センチの積雪を観測した御殿場市では、融雪剤をまいて安全に投票できるよう雪対策を進めました。

9日正午までに予想される24時間降雪量は多いところで、東部と伊豆の山地で10センチなどとなっていて、東部・伊豆中心に夕方にかけて今降っていない地域でも雪が予想され、路面の状況が悪化する可能性があります。

投票は一部の地域を除いて午後8時で締め切られ、即日開票されます。