２・５次元アイドルグループ・すとぷりが所属する「ＳＴＰＲ」の大型フェス「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！ ２０２６」（通称：すとふぇす）が７日、東京ドームで開幕した。

「すとふぇす」は２０２５年４月に東京ドームと埼玉・ベルーナドームで計５日間開催。約１０カ月ぶりとなる祭典は８日まで２日にわたって、東京ドームで行われる。「すとぷり」をはじめ、「Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ − 騎士Ｘ −」、「ＡＭＰＴＡＫｘＣＯＬＯＲＳ」、「めておら − Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ −」、「すにすて − ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」の５グループが出演した。

初日となった７日の公演では、冒頭からすとぷりが登場。「僕らだけのシャングリラ」を色気たっぷりに歌い上げると、リスナー（ファンの呼称）からは割れんばかりの歓声が巻き起こった。

同曲では、特別ゲストとしてななもり。が２０２５年１月ぶりにステージに登場。「すごいね！これ、奥まで人いっぱいだね！」と歓喜し、「東京ドーム周辺は熱気で雪を止めていると思います！今日は最高の思い出をつくりましょう！」と呼びかけた。

各グループの楽曲やグループの垣根を越えたシャッフルコーナーで盛り上げ、バラエティーでは５グループで「だるまさんがころんだ」を開催して盛り上げた。

約３時間半の豪華なフェスを完走し、約４万人のリスナーを熱狂させた。ＡＭＰＴＡＫｘＣＯＬＯＲＳのちぐさくんは「めちゃくちゃ楽しかったです！」と充実の表情。すとぷりの莉犬は「みなさんこんなすてきな景色を！」と呼びかけ、舞台上のメンバーで「ありがとうございましたー！」と特大の感謝を届けた。