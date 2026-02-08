アニメ『スノウボールアース』OPテーマがtuki.「零-zero-」に決定！原作者・辻次夕日郎描きおろし『スノウボールアース』×「tuki.」特別イラスト公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

小学館「月刊！スピリッツ」にて2021年1月より連載中、そして12月26日発売の最新コミックス10巻までの累計発行部数が70万部を突破している大人気マンガ作品「スノウボールアース」（辻次夕日郎・著）。単行本発売にあわせて数々の著名人から期待のコメントが寄せられ話題となり、12月に解禁されたティザーPVには世界各国から期待の声が寄せられた。そんな本作は、遂に2026年4月3日より毎週金曜23:30日本テレビ系フラアニにてTVアニメが放送される。

このたび、本作のOPテーマが決定し、紅白歌合戦に現役女子高生シンガーソングライターとして初出場し大きな話題になったtuki.が務めることが発表となった。楽曲名は「零-zero-」。デビュー以来様々な記録を達成し、2月11日には自身初の武道館単独公演を控える彼女のTVアニメ初タイアップとなる本楽曲はいったいどのように作品を彩るのか。ますます期待が高まる。

さらに、OPテーマの解禁を記念して、原作者・辻次夕日郎描きおろし『スノウボールアース』×「tuki.」特別イラストが公開。主人公・鉄男と相棒のロボット・ユキオがtuki.を見上げる貴重なイラストとともに、辻次夕日郎よりコメントも到着した。

そして、原作漫画「スノウボールアース」の全話無料公開が実施決定。2/11(水)0:00から2/13(金)23:59まで、ビッコミ、マンガワン、サンデーうぇぶりにて全話無料で読むことができる。

＜tuki.コメント＞

大好きな漫画やアニメたちにインスピレーションを受けて曲作りしてきたので、テーマソングの機会をいただけて本当に嬉しいです。

絶対零度の絶望から始まる「スノウボールアース」という物語に「零-zero-」という曲を捧げます。聴くとほんの少しだけ無敵な自分になれる、そんな曲になりました。

皆さんに届く日を楽しみにしています！

＜tuki.プロフィール＞

突如現れた謎のシンガーソングライター・tuki. (ツキ) 。現在高校2年生。

15歳で『晩餐歌』をリリースすると、瞬く間に各チャートを席捲し、Billboard Japan Hot 100では1位に輝く。

2024年12月「第66回輝く！日本レコード大賞」特別賞受賞および「第75回NHK紅白歌合戦」への初出場。

2025年には初のフルアルバム「15」やTBSドラマ・日曜劇場「キャスター」主題歌『騙シ愛』など話題作を続々リリースし、「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」では最優秀ニュー・アーティスト賞を受賞。

2026年2月に日本武道館単独公演を開催。続く韓国・台湾・香港でのアリーナツアーも即日完売。

リリース楽曲のストリーミング総再生回数は10億回を超え、世界中のオーディエンスをその歌声と楽曲で魅了している。

＜原作者・辻次夕日郎コメント＞

まさか tuki. さんに主題歌を担当していただけるとは思わず、大きな喜びと驚きを感じています。

しかも初のアニメ主題歌とのことで、とても光栄です。

聴かせていただいた楽曲は、聴く人の心にも、そして『スノウボールアース』にも寄り添ってくださる、優しくも熱を感じる曲で、

とても素敵でした！

『スノウボールアース』は、凍りついた世界を、友達を作るために進む少年の物語です。

もしこの曲が主人公・鉄男の耳に届いたなら、心が折れそうな時も奮い立ち、また歩み出す力をくれる――そんな楽曲だと感じました。

原作「スノウボールアース」全話無料公開を実施！

2/11(水)〜2/13(金)まで

ビッコミ、マンガワン、サンデーうぇぶりにて全話無料で読むことができます。

この機会にぜひ原作を読み、TVアニメ放送をより一層お楽しみください！

●作品情報

アニメ『スノウボールアース』

2026年4月日本テレビ系にて放送開始

＜INTRODUCTION＞

凍てついた地球で描かれる、王道SF冒険譚が待望のアニメ化！

各界の著名人が絶賛！

「月刊！スピリッツ」（小学館）にて辻次夕日郎氏が好評連載中、

コミックスはシリーズ累計70万部を突破の話題作。

雪と氷に覆われた地球〈スノウボールアース〉を舞台に描かれる、

いま最も注目されるSF×怪獣×ロボットアクション！

＜STORY＞

「ユキオ、俺、友達を作る。」

人見知りの少年・鉄男の唯一の友達は、巨大ロボット〈ユキオ〉。

彼らは、宇宙から襲来する銀河怪獣を迎え討つ“救世主”だった。

人類の存亡をかけた最終決戦を終え、10年……。

地球に帰還した鉄男が目にしたのは雪と氷に覆われた大地、凍結地球〈スノウボールアース〉だった！

変わり果てた景色の中、ユキオとの“約束”を胸に、鉄男は未知の世界を歩き始める-。

【キャスト】

流鏑馬鉄男：吉永拓斗

ユキオ：平川大輔

乃木 蒼：小清水亜美

瀧村矧音：田村 好

【スタッフ】

原作：辻次夕日郎「スノウボールアース」（小学館「月刊！スピリッツ」連載）

監督：境 宗久

副監督：岩田健志

シリーズ構成：村越 繁

キャラクターデザイン/総作画監督：河野敏弥

メカデザイン：金 世俊

モンスターデザイン：柳 隆太

美術監督：藤野真里

色彩設計：野地弘納

ＣＧディレクター：本岡宏紀

モーショングラフィックス：大城丈宗（Production I.G）

撮影監督：林 賢太・小寺翔太

編集：長坂智樹

音楽：加藤達也・堤 博明・YUKI KANESAKA

アニメーション制作 :スタジオKAI

製作：「スノウボールアース」製作委員会

Ⓒ辻次夕日郎／小学館／「スノウボールアース」製作委員会

