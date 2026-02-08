少女時代スヨン、ティファニーとディズニーシー降臨「2人ともプリンセスのよう」「日本満喫してて嬉しい」の声
【モデルプレス＝2026/02/08】少女時代のスヨン（SooYoung）が6日、自身のInstagramを更新。ティファニー（TIFFANY）と東京ディズニーシーを満喫する姿を公開した。
【写真】少女時代メンバーがディズニシー＆ミラコスタにお泊まり
この日、スヨンは「Life is good Bruh」と添えて、ティファニーと同パークを訪れた際のオフショットを投稿した。2人はキャラクターの被り物を着用し、アトラクションや食事などパークを満喫。また、ティファニーがホテル内からパークを眺める姿も公開している。
この投稿には「2人で日本に来てたの？」「2人ともプリンセスのよう」「絵になる」「ミラコスタ泊まったの？」「楽しんでるの伝わる」「日本満喫してて嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
