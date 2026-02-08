3児の母・小倉優子、中1長男のために夕食後に作ったワンパンカルボナーラ披露「優しいお母さん」「手作り尊敬する」と反響
【モデルプレス＝2026/02/08】タレントの小倉優子が2月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男のために作ったカルボナーラを公開した。
【写真】3児のママタレ「お鍋を洗うのが面倒なので」中1長男に作ったワンパンカルボナーラ
小倉は「お夕飯を食べても『お腹空いた！』と中1男子くん。お鍋を洗うのが面倒なので、フライパンでカルボナーラを作りました」とコメント。パスタやベーコンが入ったフライパンをコンロにかけ、調味料が入った計量カップを持っている写真を公開し、「レシピはチャットGPTに聞きました」と綴っている。
この投稿に、ファンからは「優しいお母さん」「夜食まで手作り尊敬する」「レシピ教えてください」「もう美味しそう」「食べ盛りですね」などの声が上がっている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
◆小倉優子、長男のために作ったカルボナーラ公開
◆小倉優子の投稿に反響
