海南省の三亜国際免税城で買い物をする人たち。（１月１０日撮影、海口＝新華社記者／郭程）

【新華社北京2月8日】中国商務部はこのほど、家電の買い替えおよびデジタル・スマート機器の新品購入を奨励する補助金政策が改正され、今年から実施されて以来、効果が徐々に表れているとし、補助金支給対象の家電6種類とデジタル・スマート機器4種類の1月の販売台数が合計で1500万台を超え、売上高が590億元（1元＝約23円）近くに上ったと明らかにした。

補助金政策は全面的に実施されており、1月の全国の家電買い替え台数は681万3千台、関連製品の売上高は297億1千万元。デジタル・スマート機器の新品購入台数は911万5千台、売上高は292億1千万元だった。

実店舗の販売には買い替え補助金政策が集客につながり、多様な消費で売り上げが増えたという特徴がみられた。1月の家電買い替えとデジタル・スマート機器の新品購入は実店舗が8割近くを占め、前年同月比約20％増えた。

グリーン（環境配慮型）スマート機器が人気を集めた。今年は家電買い替え補助金対象製品の基準がエネルギー効率が最も高い「1級」に認定された製品へと引き上げられたことで、高性能家電が比較的大きく伸びた。第三者機関のデータによると、エネルギー効率「1級」の給湯器とテレビのオンライン売上高は35.7％、28.9％それぞれ増えた。携帯電話販売に占めるミドルレンジ・ハイエンドモデルの割合は全体の70％を超えた。今年はスマートグラスが初めて補助金対象製品に入り、売上高は719万7千元となった。