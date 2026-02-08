かまいたち山内、“愛車”を初告白 “子どもの頃から憧れた”というトヨタ“超人気SUV”
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司（45）が、8日放送の日本テレビ「一茂×かまいたち ゲンバ」（毎週日曜 前10：25）に出演。自身の愛車について言及した。
【写真70枚以上】武骨でカッコいい！新型『ランドクルーザー250』内外装全部見せ
番組中盤、山内の運転でドライブトークすることに。長嶋一茂は「山内の慎重な運転、見ものですね」と振ると、山内は「任せてください。普段はランクル乗っているので」と返答。相方の濱家隆一に「なんでそんなんいうねん」とツッコまれながらも、一茂は無視 して「ランクル乗ってるの？結構大きいでしょ？ランクルって」と質問。山内は「ランクル大きいんで、このサイズは全然余裕です」と自信を見せた。
山内は、2024年9月に「普段は全然車に乗らないけど、この車はめちゃくちゃ子供の頃から憧れだった車で、乗りやすくてかっこいいから隙あらば乗ってます」という文章とともに、4月に発売されたトヨタ『ランドクルーザー250』と思われるボンネットの前で撮影した写真を投稿。車名には言及しなかったものの、「ついに車でテレビ局行ってみようかなー 憧れの車両申請出してみようかなー そんくらいお気に入りです」とつづっていた。
