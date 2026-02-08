うどんで作るやみつきおやつ！ もちもち食感の「うどんドーナッツ」
失敗を繰り返しながらたどり着いた！ ずっしり重めで濃厚な「生チョコタルト」／失敗から生まれた極うまスイーツ（1）
何度も失敗を重ねたからこそ分かる、失敗しないコツを大公開！
実家は料理屋さんでも、スイーツ作りはしたことがなかったというげんきスイーツさん。「食べたい」彼が欲望のままに作り上げたスイーツたちは、初心者でも失敗なしで作れるんだそう。
「キッチンが狭くても、道具が揃ってなくても、おいしいスイーツは作れる！」
げんきスイーツさんが失敗を繰り返しながらたどり着いた、経験がなくてもおいしく作れるレシピをご紹介します。
■やみつきになるもちもち食感 うどんドーナッツ
■材料（3個分）
薄力粉 … 45g
粉糖 … 15g
うどん … 1玉
揚げ油 … 適量
板チョコレート（ミルク） … 50g
生クリーム … 10cc
好みのトッピング（カラーチョコスプレー、粉糖） … 適量
■作り方
1 ビニール袋に薄力粉、粉糖、うどんを入れて空気を入れて口を閉じ、袋を振ってうどん全体に粉類をまぶす。
袋に薄力粉、粉糖、うどんを入れて振ると、粉がうどん全体にまぶされる。
2 打ち粉（分量外）をし、1のうどん約6本を並べてねじり鉢巻の要領でねじっていく。
うどんはきつめにねじっていく。
輪っかをつくり、最後は押しつぶしてとめる。
うどんを輪っかにしたら、最後はしっかり押しつぶしてとめる。
同様にしてあと2個作る。
3 フライパンに油を2cm深さまで入れ、中火で熱して2をひとつずつ揚げる。こんがりきつね色になったら取り出して油をきる。
4 耐熱ボウルにチョコを入れて電子レンジで約1分加熱し、生クリームを加えて混ぜる。
5 3を4にくぐらせ、好みでカラーチョコスプレーや粉糖をふる。
※電子レンジの加熱時間は、出力600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。
著＝げんきスイーツ／『うますぎて、100万人のハートをわしづかみ! 失敗から生まれた 極うまスイーツ』