うどんで簡単！くせになるもちもち食感「うどんドーナッツ」


失敗を繰り返しながらたどり着いた！ ずっしり重めで濃厚な「生チョコタルト」／失敗から生まれた極うまスイーツ（1）

何度も失敗を重ねたからこそ分かる、失敗しないコツを大公開！

実家は料理屋さんでも、スイーツ作りはしたことがなかったというげんきスイーツさん。「食べたい」彼が欲望のままに作り上げたスイーツたちは、初心者でも失敗なしで作れるんだそう。

「キッチンが狭くても、道具が揃ってなくても、おいしいスイーツは作れる！」

げんきスイーツさんが失敗を繰り返しながらたどり着いた、経験がなくてもおいしく作れるレシピをご紹介します。

※本記事はげんきスイーツ著の書籍『うますぎて、100万人のハートをわしづかみ! 失敗から生まれた 極うまスイーツ』から一部抜粋・編集しました。

■やみつきになるもちもち食感　うどんドーナッツ

■材料（3個分）

薄力粉 … 45g

粉糖 … 15g

うどん … 1玉

揚げ油 … 適量

板チョコレート（ミルク） … 50g

生クリーム … 10cc

好みのトッピング（カラーチョコスプレー、粉糖） … 適量

■作り方

1　ビニール袋に薄力粉、粉糖、うどんを入れて空気を入れて口を閉じ、袋を振ってうどん全体に粉類をまぶす。

袋に薄力粉、粉糖、うどんを入れて振ると、粉がうどん全体にまぶされる。

袋に薄力粉、粉糖、うどんを入れて振ると、粉がうどん全体にまぶされる


2　打ち粉（分量外）をし、1のうどん約6本を並べてねじり鉢巻の要領でねじっていく。

うどんはきつめにねじっていく。

うどんはきつめにねじっていく


輪っかをつくり、最後は押しつぶしてとめる。

うどんを輪っかにしたら、最後はしっかり押しつぶしてとめる。

うどんを輪っかにしたら、最後はしっかり押しつぶしてとめる


同様にしてあと2個作る。

3　フライパンに油を2cm深さまで入れ、中火で熱して2をひとつずつ揚げる。こんがりきつね色になったら取り出して油をきる。

4　耐熱ボウルにチョコを入れて電子レンジで約1分加熱し、生クリームを加えて混ぜる。

5　3を4にくぐらせ、好みでカラーチョコスプレーや粉糖をふる。

※電子レンジの加熱時間は、出力600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。

著＝げんきスイーツ／『うますぎて、100万人のハートをわしづかみ! 失敗から生まれた 極うまスイーツ』