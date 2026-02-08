なにわ男子の道枝駿佑が自身のInstagramで、煌びやかな王子様衣装などコンサートのオフショットを公開した。

【写真】道枝駿佑の瞳がきゅるんと輝く王子様スタイルなどのオフショットを大放出

■道枝駿佑「最高の景色をありがとう！」

道枝は赤を基調した煌びやかなステージ衣装を筆頭に、計8点の写真を投稿した。

一枚目は、ゴールドの刺繍やスパンコールなど輝かしい赤いロングジャケットの王子様スタイル。2枚目は白いツイードジャケットに、タイと胸元のワッペンをピンク色で揃えた、爽やかな王子様コーデを披露。

3枚目からは打って変わって、ラインストーン装飾を施したグレーのパーカーショットで、道枝は笑顔でピースサイン。

5枚目からそれぞれの全身ショットを。ラストは、道枝の美肌を捉えた顔面のアップショットを公開するなど、ファン垂涎の写真を大放出した。

「1st DOME LIVE ‘VoyAGE’ありがとうございました」とキラキラとハートの絵文字を添えたように、なにわ男子は、2月4日に大阪・京セラドーム大阪で『なにわ男子 1st DOME LIVE ‘VoyAGE’』最終公演を終えたばかり。

道枝は、「最高の景色をありがとう！」と結び、グループ初のドーム公演完走への喜びを綴った。

「王子様すぎる！」「リアル王子様」「王子様衣装を載せてくれるの需要分かりすぎ」「天才」と王子様衣装への反響が寄せられた他、「建国して！」「生まれてきてくれてありがとう」「宇宙一カッコいい」と道枝を褒める投稿も多数寄せられていた。

■写真：道枝駿佑が王子様スタイルからカジュアルまで写真を大放出