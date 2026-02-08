【詐欺被害】ガジェット欲しさに大手以外を利用→巧妙な偽装メールに騙され「詐欺」の餌食に【作者に聞く】
ネットショッピングで思わぬ詐欺に遭った体験をX(旧Twitter)に投稿したしゃけなかほい(@syake8989)さん。詐欺に遭ったときの状況や警察への届け出をリアルに描いた漫画は、多くの主婦層を中心に注目を集めている。不審な点がありながらも騙されてしまった経緯や、そこから得た教訓について詳しく話を聞いた。
■巧妙な偽サイトの罠
ガジェットを探していた際、大手サイトに出品がなかったため、似た価格で販売されていた別のサイトを利用したことが詐欺の始まりだった。大手ではない点や、支払いがビットキャッシュ(電子マネー)であったこと、タイムセール中だったことなど、今思えば不審な点はいくつかあった。
しかし、購入前に質問をすると丁寧な回答があり、購入後もサンクスメールが届くなど、通常のショッピングサイトと全く変わらない対応に安心させられてしまった。支払い後のサンクスメールまで届く巧妙な手口により、詐欺だと気づくのが遅れてしまったのだ。
■被害届と得られた教訓
内容証明郵便が宛先不明で戻ってきたとき、しゃけなかほいさんは「やっぱりな」と怒りが増したという。警察に相談した際、海外サイトや知名度の低いサイトの危険性を改めて痛感した。被害届を出すには相当な労力が必要だが、「被害を可視化することで捜査が進んでほしい」と願い、泣き寝入りせずに届け出をした。
今回の経験を通して、最も重要な教訓は「有名な大手サイト以外で買い物をしないこと」だと語る。安さに惹かれて知らないサイトを利用することの危うさを、自身の経験から強く警鐘を鳴らしている。ブログやSNSではそのほか、さまざま量なエピソードが投稿されているので、不審なサイトに注意するためにもぜひ読んでみてほしい。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
