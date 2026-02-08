◇NBA レイカーズ105ー99ウォリアーズ（2026年2月7日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が7日（日本時間8日）の本拠地ウォリアーズ戦に今年初スタメン出場。27歳ラストマッチで今季最多タイの4本の3Pシュートを含む18得点の躍動。チームも逆転勝利で3連勝を飾った。

8日に28歳の誕生日を迎える八村。27歳ラストマッチとなったウォリアーズ戦で今年初のスタメンに名を連ねた。

第1Q開始早々にトップから3Pシュートを沈めてチーム初得点を挙げた。残り2分56秒には左サイドでドリブルからステップバックのジャンプシュートを決めた。残り34秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り7分20秒からコートに立つと、残り5分29秒に左サイドからドライブイン。ゴール下でレイアップシュートを決めた。残り4分30秒に右ウイング付近から3Pシュートを沈めた。

第3Qはスタートから出場。しかし得点を奪うことが出来ず、残り7分5秒でベンチに下がった。残り1分12秒から再び出場すると、終了間際に3Pシュートを決めて後半初得点を挙げた。

最終Qも引き続き出場。残り9分50秒に左コーナーからジャンプシュートを沈めると、残り9分25秒に右ウイング付近から3Pシュートを決めて連続得点を挙げた。残り6分18秒でベンチに下がった。

八村は28分22秒出場で18得点1リバウンドをマーク。シュートは10本試投で7本成功。FG成功率は70％。3Pシュートは5本試投で4本成功。3P成功率は80％を高確率の数字を残した。

チームは前半1点ビハインドで折り返した。後半は9―0ランなどで一気にウォリアーズを突き放して3連勝を飾った。

▼レブロン・ジェームズ（チーム最多20得点10アシストのダブルダブル）しっかりとしたコーチングを受けて戦えた。自分たちのテンポを重要にしていた。前半は少しスローだった。最終Qは自分たちの流れになっていた。ロードを終えて、ホームで良い試合が出来た。しっかりシュートを決めて、しっかりプレーを続けられるメンバーが揃っている。誰が欠けても良いチームであることは変わらない。今後も良いチームとの連戦もあるので、力抜かず戦い続ける。